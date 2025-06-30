Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина в Лондоне встретилась с легендарным генералом

Свитолина в Лондоне встретилась с легендарным генералом

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 21:22
Свитолина встретилась с Залужным перед стартом Уимблдона
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина 30 июня стартовала на "Уимблдоне". Первую игру она выиграла у Анны Бондар из Венгрии.

В Лондоне Свитолина провела встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом она сообщила в Instagram.

Реклама
Читайте также:
Элина Свитолина
Валерий Залужный и Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина встретилась с Залужным

Свитолина поделилась впечатлениями от встречи с "Железным генералом", который сейчас работает Послом Украины в Великобритании.

"Рада была встретиться с Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев", — написала теннисистка.

Отметим, что Залужный в Лондоне продолжает традицию еще из Киева, где он встречался с известными спортсменами.

Добавим, что в следующем матче Свитолина встретится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович. Поединок обещает быть напряженным, ведь Элина будет играть против представительницы страны, с территории которой атаковали Украину.

Напомним, Илью Забарного россияне призвали не требовать от "ПСЖ" продавать Матвея Сафонова.

Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко удивила заявлением о своей стране.

Элина Свитолина Валерий Залужный Теннис украинские теннисисты Уимблдон
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации