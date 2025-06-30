Свитолина встретилась с Залужным перед стартом Уимблдона

Свитолина в Лондоне встретилась с легендарным генералом
Украинская теннисистка Элина Свитолина 30 июня стартовала на "Уимблдоне". Первую игру она выиграла у Анны Бондар из Венгрии.
В Лондоне Свитолина провела встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом она сообщила в Instagram.
Свитолина встретилась с Залужным
Свитолина поделилась впечатлениями от встречи с "Железным генералом", который сейчас работает Послом Украины в Великобритании.
"Рада была встретиться с Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев", — написала теннисистка.
Отметим, что Залужный в Лондоне продолжает традицию еще из Киева, где он встречался с известными спортсменами.
Добавим, что в следующем матче Свитолина встретится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович. Поединок обещает быть напряженным, ведь Элина будет играть против представительницы страны, с территории которой атаковали Украину.
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