Світоліна зустрілася із Залужним перед стартом Вімблдону

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Українська тенісистка Еліна Світоліна 30 червня стартувала на "Вімблдоні". Першу гру вона виграла у Анни Бондар з Угорщини.

В Лондоні Світоліна провела зустріч із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Про це вона повідомила в Instagram.

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Валерій Залужний та Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна зустрілася з Залужним

Світоліна поділилася враженнями від зустрічі з "Залізним генералом", який наразі працює Послом України у Великій Британії.

"Рада була зустрітися з Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і особисто подякувати за ту важливу справу, яку генерал вже зробив і продовжує робити для України та українців", — написала тенісистка.

Зазначимо, що Залужний в Лондоні продовжує традицію ще з Києва, де він зустрічався з відомими спортсменами.

Додамо, що у наступному матчі Світоліна зустрінеться з білоруською тенісисткою Александрою Саснович. Поєдинок обіцяє бути напруженим, адже Еліна гратиме проти представниці країни, з території якої атакували Україну.

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