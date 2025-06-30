Світоліна зустрілася із Залужним перед стартом Вімблдону

Світоліна в Лондоні зустрілася з легендарним генералом
Українська тенісистка Еліна Світоліна 30 червня стартувала на "Вімблдоні". Першу гру вона виграла у Анни Бондар з Угорщини.
В Лондоні Світоліна провела зустріч із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Про це вона повідомила в Instagram.
Світоліна зустрілася з Залужним
Світоліна поділилася враженнями від зустрічі з "Залізним генералом", який наразі працює Послом України у Великій Британії.
"Рада була зустрітися з Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і особисто подякувати за ту важливу справу, яку генерал вже зробив і продовжує робити для України та українців", — написала тенісистка.
Зазначимо, що Залужний в Лондоні продовжує традицію ще з Києва, де він зустрічався з відомими спортсменами.
Додамо, що у наступному матчі Світоліна зустрінеться з білоруською тенісисткою Александрою Саснович. Поєдинок обіцяє бути напруженим, адже Еліна гратиме проти представниці країни, з території якої атакували Україну.
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