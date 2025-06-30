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Головна Спорт Світоліна в Лондоні зустрілася з легендарним генералом

Світоліна в Лондоні зустрілася з легендарним генералом

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 21:22
Світоліна зустрілася із Залужним перед стартом Вімблдону
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Українська тенісистка Еліна Світоліна 30 червня стартувала на "Вімблдоні". Першу гру вона виграла у Анни Бондар з Угорщини.

В Лондоні Світоліна провела зустріч із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Про це вона повідомила в Instagram.

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Валерій Залужний та Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна зустрілася з Залужним

Світоліна поділилася враженнями від зустрічі з "Залізним генералом", який наразі працює Послом України у Великій Британії.

"Рада була зустрітися з Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і особисто подякувати за ту важливу справу, яку генерал вже зробив і продовжує робити для України та українців", — написала тенісистка.

Зазначимо, що Залужний в Лондоні продовжує традицію ще з Києва, де він зустрічався з відомими спортсменами.

Додамо, що у наступному матчі Світоліна зустрінеться з білоруською тенісисткою Александрою Саснович. Поєдинок обіцяє бути напруженим, адже Еліна гратиме проти представниці країни, з території якої атакували Україну.

Нагадаємо, Іллю Забарного росіяни закликали не вимагати від "ПСЖ" продавати Матвія Сафонова.

Білоруська тенісистка та перша ракетка світу Аріна Соболенко здивувала заявою про свою країну.

Еліна Світоліна Валерій Залужний Теніс українські тенісисти Вімблдон
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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