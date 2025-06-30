Забарного через Сафонова попросили згадати про "один народ"
Український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний може перейти у французький "ПСЖ". Однак, футболіст поставив умову, що для трансферу команда має позбутися російського воротаря Матвія Сафонова.
Ситуацію в коментарі російським ЗМІ прокоментував почесний глава РФС В’ячеслав Колосков.
Забарного просять згадати про "один народ"
Коментуючи ситуацію, Колосков наголосив, що рішення залежить від "мізків Забарного" та політичних мотивів.
"Сафонов нічого проти мати не буде, питання в Забарному. Йому сказали, що в складі є росіянин, але він не відмовився від переходу", — заявив глава РФС.
Колосков висловив сподівання, що "розум переможе", і Забарний зосередиться на професійній діяльності.
Найбільше обурила українську сторону фраза про один народ на тлі повномасштабної війни, яка триває з 2022 року.
"Ми один народ, усі це знають, Забарний це теж має зрозуміти", — додав Колосков.
Зазначимо, що "ПСЖ" має проблеми з тим, щоб продати голкіпера. Наразі він цікавий лише "Галатасараю", але Сафонов лише третій у їх списку побажань.
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