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Головна Спорт Забарного через Сафонова попросили згадати про "один народ"

Забарного через Сафонова попросили згадати про "один народ"

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 19:19
Колосков закликав Забарного згадати про "один народ" через вимогу до Сафонова
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний може перейти у французький "ПСЖ". Однак, футболіст поставив умову, що для трансферу команда має позбутися російського воротаря Матвія Сафонова.

Ситуацію в коментарі російським ЗМІ прокоментував почесний глава РФС В’ячеслав Колосков.

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Вячеслав Колосков. Фото: росЗМІ

Забарного просять згадати про "один народ"

Коментуючи ситуацію, Колосков наголосив, що рішення залежить від "мізків Забарного" та політичних мотивів.

"Сафонов нічого проти мати не буде, питання в Забарному. Йому сказали, що в складі є росіянин, але він не відмовився від переходу", — заявив глава РФС.

Колосков висловив сподівання, що "розум переможе", і Забарний зосередиться на професійній діяльності.

Найбільше обурила українську сторону фраза про один народ на тлі повномасштабної війни, яка триває з 2022 року.

"Ми один народ, усі це знають, Забарний це теж має зрозуміти", — додав Колосков.

Зазначимо, що "ПСЖ" має проблеми з тим, щоб продати голкіпера. Наразі він цікавий лише "Галатасараю", але Сафонов лише третій у їх списку побажань.

Нагадаємо, раніше британський промоутер розкритикував Олександра Красюка за роботу з Олександром Усиком.

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футбол росіяни ПСЖ Ілля Забарний Борнмут
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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