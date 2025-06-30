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Головна Спорт Дружина новачка Металіста 1925 зводить з розуму красою — фото

Дружина новачка Металіста 1925 зводить з розуму красою — фото

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 07:40
Дружина Артема Шабанова Юліанна — нова зірка Instagram
Юліанна Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_chernova

Останнім трансфером харківського "Металіста 1925" став досвідчений 33-річний центральний захисник Артем Шабанов. Крім своєї стабільної гри, футболіст привезе спочатку до Києва, а після завершення війни до Харкова, свою красиву дружину.

Юліанна Шабанова прикрасить будь-яку команду, оскільки є однією з найбільш "гарячих" дружин в українському футболі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Юлианна Шабанова
Юліанна Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_chernova

Шабанова активно веде соціальні мережі. В Instgram у дівчини 110 тисяч фоловерів.

Що відомо про дружину Шабанова

Юліанна не лише дружина, мама їх доньки, але ще й яскрава особистість та блогерка.

Дівчина розвиває свій бренд й дуже рідко ділиться сімейними фото. Частіше вона з’являється на спокусливих та гарячих знімках. Юліанна могла б спокійно працювати моделлю — настільки яскраво виглядає ця білявка.

Юлианна Шабанова
Юліанна Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_chernova

Цікаво, що вона виглядає спокусливо у будь-якому стилі одягу. Саме тому, багато вподобань як на фото з пляжу,  так і на коктейльних вечірках.

У Юліанни струнка фігура, вишукані риси обличчя та сяючий погляд, які роблять її справжньою зіркою всюди, в тому числі й на футбольних трибунах.

Юлианна Шабанова
Юліанна Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_chernova

Нагадаємо, збірна України з волейболу виграла престижний турнір — в фіналі здолали Угорщину.

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футбол ФК Металіст 1925 Артем Шабанов дружини футболістів "Красуня"
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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