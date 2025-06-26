Динамо втратило досвідченого захисника — у чому причина

Шабанов хотів у Динамо — чому трансфер не відбувся
Український захисник Артем Шабанов у новому сезоні виступатиме за "Металіст 1925". Футболіст залишив "Олександрію" після завершення контракту й вже перебуває за крок від підписання угоди з харківським клубом, який активно посилюється цього літа.
Шабанов розраховував на повернення в київське "Динамо", де раніше провів успішні сезони, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За даними українського інсайдера, 33-річний Артем Шабанов справді чекав на пропозицію від столичного клубу та був готовий до переговорів. Однак конкретних кроків з боку киян не було.
Чому "Динамо" відмовилося від Шабанова
Клуб тримав досвідченого центрбека в списку потенційних варіантів, але як резервний план. У підсумку керівництво вирішило зробити ставку на посилення легіонером та наблизилося до підписання центрального захисника з-за кордону. Це й закрило шлях для повернення Шабанова.
Такий поворот зробив харківський "Металіст 1925" фаворитом у боротьбі за футболіста. Команда активно працює на трансферному ринку й оперативно погодила умови переходу з гравцем. Фінальні деталі угоди перебувають на стадії завершення.
Минулого сезону Шабанов провів за "Олександрію" 30 матчів, відзначився одним голом та однією результативною передачею. Його досвід і надійність можуть стати важливим ресурсом для амбітної команди з Харкова, яка прагне стабільного виступу в УПЛ.
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