Динамо упустило опытного защитника — в чем причина

Артем Шабанов на церемонии награждения в "Александрии". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Украинский защитник Артем Шабанов в новом сезоне будет выступать за "Металлист 1925". Футболист покинул "Александрию" после завершения контракта и уже находится в шаге от подписания соглашения с харьковским клубом, активно усиливающимся этим летом.

Шабанов рассчитывал на возвращение в киевское "Динамо", где ранее провел успешные сезоны, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Реклама

Читайте также:

По данным украинского инсайдера, 33-летний Артем Шабанов действительно ждал предложения от столичного клуба и был готов к переговорам. Однако конкретных шагов со стороны киевлян не последовало.

Артем Шабанов (слева) во время выступлений за "Динамо". Фото: УНИАН

Почему "Динамо" отказалось от Шабанова

Клуб держал опытного центрбека в списке потенциальных вариантов, но как резервный план. В итоге руководство решило сделать ставку на усиление за счет легионера и приблизилось к подписанию центрального защитника из-за границы. Это и закрыло путь для возвращения Шабанова.

Такой поворот сделал харьковский "Металлист 1925" фаворитом в борьбе за футболиста. Команда активно работает на трансферном рынке и оперативно согласовала условия перехода с игроком. Финальные детали сделки находятся на стадии завершения.

В прошлом сезоне Шабанов провел за "Александрию" 30 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его опыт и надежность могут стать важным ресурсом для амбициозной команды из Харькова, стремящейся к стабильному выступлению в УПЛ.

Напомним, Марк-Андре Тен Штеген близок к трансферу в команду из чемпионата Франции.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко с долей иронии отреагировал на заявление нового тренера "Шахтера".

Бывший игрок национальной сборной Франции резко высказался о поведении Лионеля Месси в период его выступлений за "ПСЖ".

Призер Олимпийских игр Парвиз Насибов поделился мнением о том, как в рядах ВСУ восприняли действия Василия Ломаченко.