Динамо упустило опытного защитника — в чем причина

Шабанов хотел в Динамо — почему трансфер не состоялся
Украинский защитник Артем Шабанов в новом сезоне будет выступать за "Металлист 1925". Футболист покинул "Александрию" после завершения контракта и уже находится в шаге от подписания соглашения с харьковским клубом, активно усиливающимся этим летом.
Шабанов рассчитывал на возвращение в киевское "Динамо", где ранее провел успешные сезоны, сообщил журналист Игорь Бурбас.
По данным украинского инсайдера, 33-летний Артем Шабанов действительно ждал предложения от столичного клуба и был готов к переговорам. Однако конкретных шагов со стороны киевлян не последовало.
Почему "Динамо" отказалось от Шабанова
Клуб держал опытного центрбека в списке потенциальных вариантов, но как резервный план. В итоге руководство решило сделать ставку на усиление за счет легионера и приблизилось к подписанию центрального защитника из-за границы. Это и закрыло путь для возвращения Шабанова.
Такой поворот сделал харьковский "Металлист 1925" фаворитом в борьбе за футболиста. Команда активно работает на трансферном рынке и оперативно согласовала условия перехода с игроком. Финальные детали сделки находятся на стадии завершения.
В прошлом сезоне Шабанов провел за "Александрию" 30 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его опыт и надежность могут стать важным ресурсом для амбициозной команды из Харькова, стремящейся к стабильному выступлению в УПЛ.
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