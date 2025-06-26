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Главная Спорт Тер Штеген удивил выбором нового клуба — готовится трансфер

Тер Штеген удивил выбором нового клуба — готовится трансфер

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Дата публикации 26 июня 2025 16:31
Тер Штеген на грани трансфера из Барселоны в неожиданный клуб
Марк-Андре Тер Штеген во время матча. Фото: Reuters/Michaela Stache
Ключові моменти Кто интересуется Тер Штегеном

Будущее немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена в "Барселоне" неожиданно оказалось под вопросом. "Монако" проявляет серьезный интерес к игроку, параллельно завершая сделку по аренде Ансу Фати.

Каталонский клуб уже начал перестройку вратарской линии, сообщает Mundo Deportivo.

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"Барселона" уже подписала голкипера "Эспаньола" Жоана Гарсию, а также продлила контракт с Войцехом Щенсным, что делает конкуренцию за место в воротах команды более напряженной. В этой ситуации предложение от "Монако" может стать для Марка-Андре Тер Штегена логичным шагом. 

Кто интересуется Тер Штегеном

Ранее сообщалось, что "Монако" также следил за ситуацией с Андре Онаной из "Манчестер Юнайтед", но переговоры не сдвинулись с мертвой точки. На фоне этого в клубе усилили внимание к голкиперу сборной Германии, особенно после обсуждений с "Барселоной" по поводу аренды Фати. Клубам удалось наладить контакт, и тема Тер Штегена тоже поднималась в процессе. 

Марк-Андре Тер Штеген
Тер Штеген спасает ворота сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Хотя сам вратарь не высказывал желания уходить, французская сторона уже провела предварительные консультации с его окружением. При этом возможный переход оценивается как реалистичный, особенно учитывая участие "Монако" в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В данный момент контракт Тер Штегена с "Барселоной" остаtтся действующим, но позиция клуба изменилась. Зарплата игрока разнесена на несколько лет, что открывает пространство для гибких трансферных схем, включая аренду или постепенный выкуп. 

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спорт футбол Монако Футбол трансферы Барселона Марк-Андре тер Штеген
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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