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Главная Спорт Ярмоленко заочно поспорил с новым тренером Шахтера Тураном

Ярмоленко заочно поспорил с новым тренером Шахтера Тураном

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 10:31
Ярмоленко остроумно ответил на слова Турана про Динамо и Шахтер
Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"
Ключові моменти Что Ярмоленко ответил Турану

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, который беспокоит многих болельщиков. Ветеран прокомментировал слова наставника "горняков" о "бело-синих". 

Ярмоленко намекнул, что Турану будет сложно осуществить свои намерения, сообщает "Трибуна". 

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Во время своего первого интервью в качестве нового наставника донецкого "Шахтера" Арда Туран заявил, что постарается больше не позволить "Динамо" завоевать золотые медали в украинской Премьер-лиге. Турецкий специалист заявил, что уважает "бело-синих", но "Шахтер" должен быть сильнее. 

Арда Туран
Тренер Арда Туран (слева) и спортивный директор Дарио Срна. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что Ярмоленко ответил Турану 

Слова наставника "горняков" цитируют практически всех игрокам и тренерам, которые связаны с "Динамо". Андрею Ярмоленко тоже пришлось ответить на вопрос об отношении к высказыванию Турана. Полузащитник "бело-синих" не стал грубить, его анализ ситуации получился зрелым и ироничным. 

"У меня это высказывание вызвало только одну эмоцию, если честно. Если "Динамо" — это первое, о чем говорит новый главный тренер "Шахтера", значит, мы двигаемся в правильном направлении", — заявил Ярмоленко.  

Напомним, бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу считает своего соотечественника фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". 

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спорт футбол ФК Шахтер Динамо Андрей Ярмоленко Арда Туран
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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