Ярмоленко остроумно ответил на слова Турана про Динамо и Шахтер

Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, который беспокоит многих болельщиков. Ветеран прокомментировал слова наставника "горняков" о "бело-синих".

Ярмоленко намекнул, что Турану будет сложно осуществить свои намерения, сообщает "Трибуна".

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Тренер Арда Туран (слева) и спортивный директор Дарио Срна. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что Ярмоленко ответил Турану

Слова наставника "горняков" цитируют практически всех игрокам и тренерам, которые связаны с "Динамо". Андрею Ярмоленко тоже пришлось ответить на вопрос об отношении к высказыванию Турана. Полузащитник "бело-синих" не стал грубить, его анализ ситуации получился зрелым и ироничным.

"У меня это высказывание вызвало только одну эмоцию, если честно. Если "Динамо" — это первое, о чем говорит новый главный тренер "Шахтера", значит, мы двигаемся в правильном направлении", — заявил Ярмоленко.

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