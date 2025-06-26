Ньюкасл включился в борьбу за Забарного, ПСЖ теряет инициативу

Илья Забарный благодарит болельщиков "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб уже этим летом. В борьбу за 22-летнего футболиста активно включился английский "Ньюкасл", который готов перехватить трансфер у "ПСЖ".

Французам будет сложно выдержать конкуренцию с клубом из английской Премьер-лиги, сообщает Daily Sports.

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Французский клуб уже давно следит за Забарным, но затянул переговоры с "Борнмутом" из-за высокой суммы отступных. "Вишни" требуют 70 млн евро. Это не устраивает парижан, но не пугает "сорок".

"Ньюкасл" действует решительно

В настоящее время именно английский клуб ближе всех к подписанию украинца. Клуб готов сразу выплатить заявленную сумму, чтобы не упустить талантливого защитника. При этом проект команды из АПЛ рассматривается как не менее амбициозный, чем у "ПСЖ".

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Финансовые условия трансфера также могут принести прибыль киевскому "Динамо". Согласно договорённостям, 20% от суммы сделки отойдут украинскому клубу, что при сумме в 70 млн евро даст 14 миллионов.

С учетом того, что изначально "Динамо" продало Забарного за 22,7 млн, общий доход от воспитанника может превысить 36 млн евро — рекордный показатель для клуба.

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