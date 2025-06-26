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Главная Спорт Лунин может перейти в скромный клуб ради игровой практики

Лунин может перейти в скромный клуб ради игровой практики

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 09:31
Лунин готов сменить Реал на команду попроще
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Ключові моменти Лунин уже выступал за "Овьедо"

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже ближайшим летом. В "Реале" он регулярно остается в запасе, что подталкивает украинца к поиску нового места с гарантированной игровой практикой.

Согласно информации RTPA Oficial, одним из возможных вариантов для Лунина стал "Реал Овьедо".

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Андрей Лунин
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин уже выступал за "Овьедо"

В 2020 году Лунин защищал ворота "Овьедо" на правах аренды и провел 20 матчей. Именно этот клуб дал ему первую полноценную практику в Испании, и теперь окружение вратаря считает возвращение логичным шагом для перезапуска карьеры.

По данным СМИ, Лунин серьезно рассматривает предложение. В этом сезоне он провёл 14 матчей за мадридский "Реал", шесть раз сыграл на ноль и пропустил 19 голов.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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