Лунин готов сменить Реал на команду попроще

Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже ближайшим летом. В "Реале" он регулярно остается в запасе, что подталкивает украинца к поиску нового места с гарантированной игровой практикой.

Согласно информации RTPA Oficial, одним из возможных вариантов для Лунина стал "Реал Овьедо".

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Команда только неделю назад вернулась в Ла Лигу после нескольких побед в квалификации за право выступать в элитном дивизионе. Решающий гол, который и вернул "Реал Овьедо" в Примеру, забил ветеран Санти Касорла. Теперь клуб заинтересован в возвращении украинского вратаря, который знаком с этой командой.

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин уже выступал за "Овьедо"

В 2020 году Лунин защищал ворота "Овьедо" на правах аренды и провел 20 матчей. Именно этот клуб дал ему первую полноценную практику в Испании, и теперь окружение вратаря считает возвращение логичным шагом для перезапуска карьеры.

По данным СМИ, Лунин серьезно рассматривает предложение. В этом сезоне он провёл 14 матчей за мадридский "Реал", шесть раз сыграл на ноль и пропустил 19 голов.

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