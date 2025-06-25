Милан отказался от трансфера Зинченко из-за высокой цены и зарплаты

Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Итальянский "Милан" после Александра Зинченко рассматривает на место левого защитника других игроков. Среди них есть футболист "Эвертона" Виталий Миколенко.

О трансфере игрока высказался журналист Даниэле Лонго.

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Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Почему "Милан" не купит Зинченко

"Арсенал" планирует продать украинского защитника Зинченко, который является лишь третьим выбором на своей позиции. Однако, трансфер в "Милан" сорвался, поскольку итальянцы не хотят платить сумму, которую требуют "канониры", и ищут игрока за 10-15 млн евро.

Зинченко в сезоне 2024/25 сыграл 23 матча, забил гол и отдал ассист. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро.

"Милан" рассматривал Зинченко как замену Тео Эрнандесу, но высокая зарплата и цена остановили переговоры.

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