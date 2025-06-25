Милан хочет подписать Миколенко как замену Тео Эрнандесу

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Итальянский "Милан" продолжает искать замену Тео Эрнандесу на левом фланге обороны. Ранее они почти договорились о переходе Александра Зинченко из "Арсенала", который может сыграть как на фланге, так и в центре поля.

Сейчас "Милан" рассматривает и другую звезду сборной Украины, сообщил журналист Винченцо Спеннагалло.

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По информации источника, "Милан" проявляет интерес к левому защитнику английского "Эвертона" и сборной Украины Виталию Миколенко.

Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

По данным источника, россонери провели предварительные переговоры по трансферу 26-летнего футболиста, рассматривающегося как замена Эрнандесу, который может перейти в "Аль-Хиляль".

В сезоне 2024/25 Миколенко сыграл 37 матчей за "Эвертон", забил один гол и отдал три ассиста.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Миколенко в 28 миллионов евро. Контракт с ирисками у Виталия действует до 30 июня 2026 года, что может уменьшить его трансферную сумму для итальянцев.

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