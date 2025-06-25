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Главная Спорт Кроме Зинченко, Милан хочет взять другого лидера сборной Украины

Кроме Зинченко, Милан хочет взять другого лидера сборной Украины

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 19:52
Милан хочет подписать Миколенко как замену Тео Эрнандесу
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ
Ключові моменти "Милан" может подписать двух украинцев

Итальянский "Милан" продолжает искать замену Тео Эрнандесу на левом фланге обороны. Ранее они почти договорились о переходе Александра Зинченко из "Арсенала", который может сыграть как на фланге, так и в центре поля.

Сейчас "Милан" рассматривает и другую звезду сборной Украины, сообщил журналист Винченцо Спеннагалло.

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"Милан" может подписать двух украинцев

По информации источника, "Милан" проявляет интерес к левому защитнику английского "Эвертона" и сборной Украины Виталию Миколенко.

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

По данным источника, россонери провели предварительные переговоры по трансферу 26-летнего футболиста, рассматривающегося как замена Эрнандесу, который может перейти в "Аль-Хиляль".

В сезоне 2024/25 Миколенко сыграл 37 матчей за "Эвертон", забил один гол и отдал три ассиста.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Миколенко в 28 миллионов евро. Контракт с ирисками у Виталия действует до 30 июня 2026 года, что может уменьшить его трансферную сумму для итальянцев.

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футбол Александр Зинченко Милан Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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