Аль-Наср расстался с Пиоли — с кем будет работать Роналду

Лучано Спаллетти во время работы в сборной Италии. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Стефано Пиоли. Итальянский специалист покинул команду после короткого срока работы.

Уже появились слухи о его возвращении в Серию А в качестве кандидата на пост наставника "Фиорентины", сообщает Tutto Mercato.

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Криштиану Роналду после матча. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Кто возглавит "Аль-Наср" после ухода Пиоли

Среди главных претендентов на пост тренера рассматривается бывший наставник сборной Италии Лучано Спаллетти. По информации ближневосточных СМИ, именно его рассматривают как приоритетного кандидата. Также в списке возможных сменщиков Пиоли значатся португалец Жорже Жезус и экс-тренер "Порту" Сержиу Консейсау. Кандидатуру последнего активно обсуждают в связи с его опытом работы с ведущими игроками и успехами в еврокубках.

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