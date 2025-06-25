Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Роналду будет новый тренер — Спаллетти среди кандидатов

У Роналду будет новый тренер — Спаллетти среди кандидатов

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 16:32
Аль-Наср расстался с Пиоли — с кем будет работать Роналду
Лучано Спаллетти во время работы в сборной Италии. Фото: Reuters/Daniele Mascolo
Ключові моменти Кто возглавит "Аль-Наср" после ухода Пиоли

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Стефано Пиоли. Итальянский специалист покинул команду после короткого срока работы. 

Уже появились слухи о его возвращении в Серию А в качестве кандидата на пост наставника "Фиорентины", сообщает Tutto Mercato.

Реклама
Читайте также:

Команда с Криштиану Роналду в составе готовится к очередной перестройке. В сезоне 2024/25 "Аль-Наср" не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии, и руководство клуба решило обновить тренерский штаб, чтобы вернуть команду в борьбу за титулы. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду после матча. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Кто возглавит "Аль-Наср" после ухода Пиоли

Среди главных претендентов на пост тренера рассматривается бывший наставник сборной Италии Лучано Спаллетти. По информации ближневосточных СМИ, именно его рассматривают как приоритетного кандидата. Также в списке возможных сменщиков Пиоли значатся португалец Жорже Жезус и экс-тренер "Порту" Сержиу Консейсау. Кандидатуру последнего активно обсуждают в связи с его опытом работы с ведущими игроками и успехами в еврокубках.

Спортивный директор "Аль-Насра" Фернандо Йерро лично участвует в переговорах и уже выстраивает шорт-лист для совета директоров. В клубе планируют объявить имя нового наставника до начала летнего тура. 

Напомним, ФИФА запросила у российских властей разъяснения относительно участия клубов РФ в соревнованиях с командами из Северной Кореи.

Украинский борец Парвиз Насибов поделился мнением о восприятии Ломаченко среди военных на передовой.

Матвей Сафонов смог закрыть крупный долг по алиментам при поддержке "Пари Сен-Жермен".

"Металлист 1925" из Харькова ведет диалог с "Динамо" по поводу возможного перехода результативного нападающего.

спорт футбол Аль-Наср тренер Лучано Спаллетти
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации