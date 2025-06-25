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Главная Спорт Сафонов погасил огромные долги по алиментам перед уходом из ПСЖ

Сафонов погасил огромные долги по алиментам перед уходом из ПСЖ

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 11:49
Российский вратарь ПСЖ Сафонов заплатил алименты на сумму 64 млн
Матвей Сафонов с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/motya_39/
Ключові моменти Где Сафонов взял деньги

Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, который этим летом может покинуть французский клуб, решил важный финансовый вопрос, касающийся его личной жизни. Речь идет о долге по алиментам перед бывшей супругой Анастасией Казачек.

Сумма задолженности составляла порядка 64 миллионов рублей, сообщают российские СМИ.

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Вопрос тянулся не один месяц и вызывал немало внимания прессы и болельщиков. По словам представителя футболиста, долг был погашен в полном объеме. Это может сыграть роль в переходе Матвея Сафонова в новый клуб, учитывая растущий интерес к нему на трансферном рынке. 

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов во время матча. Фото: instagram.com/motya_39/

Где Сафонов взял деньги 

Сезон 2024/2025 Сафонов провел в статусе резервного голкипера "ПСЖ". Он принял участие в победе французского клуба в Лиге чемпионов, хотя просидел весь финальный матч на скамейке запасных. Руководство клуба выдало премии всем футболистам команды, и эти деньги россиянин потратил на оплату долга по алиментам.  

В ближайшее время Сафонов может покинуть "ПСЖ". Французский клуб хочет пригласить Илью Забарного, но украинец категорически отказывается играть в одной команде с россиянином. Одним из главных претендентов на Сафонова называют турецкий "Галатасарай", который уже начал изучать условия потенциального трансфера. 

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спорт футбол алименты ПСЖ российские спортсмены
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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