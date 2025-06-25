Российский вратарь ПСЖ Сафонов заплатил алименты на сумму 64 млн

Матвей Сафонов с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/motya_39/

Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, который этим летом может покинуть французский клуб, решил важный финансовый вопрос, касающийся его личной жизни. Речь идет о долге по алиментам перед бывшей супругой Анастасией Казачек.

Сумма задолженности составляла порядка 64 миллионов рублей, сообщают российские СМИ.

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Вопрос тянулся не один месяц и вызывал немало внимания прессы и болельщиков. По словам представителя футболиста, долг был погашен в полном объеме. Это может сыграть роль в переходе Матвея Сафонова в новый клуб, учитывая растущий интерес к нему на трансферном рынке.

Матвей Сафонов во время матча. Фото: instagram.com/motya_39/

Где Сафонов взял деньги

Сезон 2024/2025 Сафонов провел в статусе резервного голкипера "ПСЖ". Он принял участие в победе французского клуба в Лиге чемпионов, хотя просидел весь финальный матч на скамейке запасных. Руководство клуба выдало премии всем футболистам команды, и эти деньги россиянин потратил на оплату долга по алиментам.

В ближайшее время Сафонов может покинуть "ПСЖ". Французский клуб хочет пригласить Илью Забарного, но украинец категорически отказывается играть в одной команде с россиянином. Одним из главных претендентов на Сафонова называют турецкий "Галатасарай", который уже начал изучать условия потенциального трансфера.

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