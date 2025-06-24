ПСЖ продает россиянина Сафонова из-за интереса к Забарному

Матвей Сафонов после победного финала Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/motya_39/

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готовится продать российского вратаря Матвея Сафонова. Такое решение связано с трансферной стратегией клуба, в которой национальность игроков стала одним из факторов.

Парижане меняют приоритеты при выборе футболистов и рассматривают вариант с приглашением представителей других стран, сообщает Le Parisien.

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Французский клуб активно интересуется украинцем Ильей Забарным, который выступает за "Борнмут" в английской Премьер-лиге. "ПСЖ" уже сделал "вишням" два предложения по переходу 22-летнего игрока, но оба раза получал отказы.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Однако парижане твердо намерены усилить состав перспективным защитником, и ради этого победитель Лиги чемпионов избавится от российского игрока, с которым Илья Забарный не хочет выступать в одной команде.

Где продолжит карьеру Сафонов

Россиянин провел в сезоне 2024/2025 семнадцать матчей на клубном уровне и пропустил 13 мячей. Однако его перспективы в "ПСЖ" стали туманными на фоне возможного усиления линии обороны за счет нового центрбека.

Основным претендентом на Сафонова является "Галатасарай", который заинтересован в усилении вратарской позиции.

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