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Главная Спорт ПСЖ выставит на трансфер Сафонова ради Забарного

ПСЖ выставит на трансфер Сафонова ради Забарного

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Дата публикации 24 июня 2025 15:14
ПСЖ продает россиянина Сафонова из-за интереса к Забарному
Матвей Сафонов после победного финала Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/motya_39/
Ключові моменти Где продолжит карьеру Сафонов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готовится продать российского вратаря Матвея Сафонова. Такое решение связано с трансферной стратегией клуба, в которой национальность игроков стала одним из факторов. 

Парижане меняют приоритеты при выборе футболистов и рассматривают вариант с приглашением представителей других стран, сообщает Le Parisien.

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Французский клуб активно интересуется украинцем Ильей Забарным, который выступает за "Борнмут" в английской Премьер-лиге. "ПСЖ" уже сделал "вишням" два предложения по переходу 22-летнего игрока, но оба раза получал отказы.

Илья Забарный
Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Однако парижане твердо намерены усилить состав перспективным защитником, и ради этого победитель Лиги чемпионов избавится от российского игрока, с которым Илья Забарный не хочет выступать в одной команде. 

Где продолжит карьеру Сафонов

Россиянин провел в сезоне 2024/2025 семнадцать матчей на клубном уровне и пропустил 13 мячей. Однако его перспективы в "ПСЖ" стали туманными на фоне возможного усиления линии обороны за счет нового центрбека.

Основным претендентом на Сафонова является "Галатасарай", который заинтересован в усилении вратарской позиции. 

Напомним, легкоатлетка Юлия Левченко показала идеальную фигуру сразу после победы на международном турнире. 

"Металлист 1925" готовится предложить контракт игроку "Динамо", переговоры уже идут. 

Суркис поделился мнением о своей основной цели в киевском "Динамо". 

Мудрик вряд ли вернется в "Челси" даже если срок его дисквалификации окажется незначительным. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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