ПСЖ продає росіянина Сафонова через інтерес до Забарного

Матвій Сафонов після переможного фіналу Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/motya_39/

Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" готується продати російського воротаря Матвія Сафонова. Таке рішення пов'язане з трансферною стратегією клубу, в якій національність гравців стала одним із чинників.

Парижани змінюють пріоритети при виборі футболістів та розглядають варіант із запрошенням представників інших країн, повідомляє Le Parisien.

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Французький клуб активно цікавиться українцем Іллею Забарним, який виступає за "Борнмут" в англійській Прем'єр-лізі. "ПСЖ" уже зробив "вишням" дві пропозиції щодо переходу 22-річного гравця, але обидва рази отримував відмови.

Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Однак парижани мають твердий намір посилити склад перспективним захисником, і заради цього переможець Ліги чемпіонів позбудеться російського гравця, з яким Ілля Забарний не хоче виступати в одній команді.

Де продовжить кар'єру Сафонов

Росіянин провів у сезоні 2024/2025 сімнадцять матчів на клубному рівні та пропустив 13 м'ячів. Однак його перспективи в "ПСЖ" стали туманними на тлі можливого посилення лінії оборони новим центрбеком.

Основним претендентом на Сафонова є "Галатасарай", який зацікавлений у посиленні воротарської позиції.

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