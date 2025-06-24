Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ПСЖ виставить на трансфер Сафонова заради Забарного

ПСЖ виставить на трансфер Сафонова заради Забарного

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 15:14
ПСЖ продає росіянина Сафонова через інтерес до Забарного
Матвій Сафонов після переможного фіналу Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/motya_39/
Ключові моменти Де продовжить кар'єру Сафонов

Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" готується продати російського воротаря Матвія Сафонова. Таке рішення пов'язане з трансферною стратегією клубу, в якій національність гравців стала одним із чинників.

Парижани змінюють пріоритети при виборі футболістів та розглядають варіант із запрошенням представників інших країн, повідомляє Le Parisien.

Реклама
Читайте також:

Французький клуб активно цікавиться українцем Іллею Забарним, який виступає за "Борнмут" в англійській Прем'єр-лізі. "ПСЖ" уже зробив "вишням" дві пропозиції щодо переходу 22-річного гравця, але обидва рази отримував відмови.

Илья Забарный
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Однак парижани мають твердий намір посилити склад перспективним захисником, і заради цього переможець Ліги чемпіонів позбудеться російського гравця, з яким Ілля Забарний не хоче виступати в одній команді.

Де продовжить кар'єру Сафонов

Росіянин провів у сезоні 2024/2025 сімнадцять матчів на клубному рівні та пропустив 13 м'ячів. Однак його перспективи в "ПСЖ" стали туманними на тлі можливого посилення лінії оборони новим центрбеком.

Основним претендентом на Сафонова є "Галатасарай", який зацікавлений у посиленні воротарської позиції.

Нагадаємо, легкоатлетка Юлія Левченко показала ідеальну фігуру відразу після перемоги на міжнародному турнірі.

"Металіст 1925" готується запропонувати контракт гравцю "Динамо", переговори вже тривають.

Суркіс поділився думкою про свою основну мету в київському "Динамо".

Мудрик навряд чи повернеться в "Челсі" навіть якщо термін його дискваліфікації виявиться незначним.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації