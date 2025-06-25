Судаков стал претендентом на переход в клуб из Англии

Георгий Судаков во время тренировки. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Георгий Судаков является главным претендентом на уход из донецкого клуба. Стало известно об еще одном потенциальном покупателе на игрока.

К Судакову проявляет интерес клуб из чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

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Контракт Георгия Судакова с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Лидер донецкой команды давно является и ее главным активом. "Горняки" не против продать 22-летнего полузащитника, однако хочет заработать на его трансфере большие деньги. Претенденты на игрока есть, но они пока не готовы удовлетворить финансовые требования "Шахтера".

Георгий Судаков и тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Какой клуб готов подписать Судакова

Основным претендентом на хавбека "горняков" является итальянский "Наполи", который уже не первый год торгуется с донецким клубом по поводу суммы компенсации за игрока. Однако у "партенопейцев" появился серьезный конкурент.

Английский "Ньюкасл" ищет нового молодого креативного полузащитника, Георгий Судаков вошел в список потенциальных новичков команды. "Сороки" готовы направить "Шахтеру" предложение в размере 50 млн евро, и "горняки" могут принять этот запрос.

"Наполи" придется принять важное решение: либо попробовать превзойти предложение "Ньюкасла" и заполучить игрока, за прогрессом которого итальянский клуб давно следит, либо переключить внимание на кого-то другого.

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