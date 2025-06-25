Судаков стал претендентом на переход в клуб из Англии

Новий претендент на Судакова може викупити контракт гравця
Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Георгий Судаков является главным претендентом на уход из донецкого клуба. Стало известно об еще одном потенциальном покупателе на игрока.
К Судакову проявляет интерес клуб из чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.
Контракт Георгия Судакова с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Лидер донецкой команды давно является и ее главным активом. "Горняки" не против продать 22-летнего полузащитника, однако хочет заработать на его трансфере большие деньги. Претенденты на игрока есть, но они пока не готовы удовлетворить финансовые требования "Шахтера".
Какой клуб готов подписать Судакова
Основным претендентом на хавбека "горняков" является итальянский "Наполи", который уже не первый год торгуется с донецким клубом по поводу суммы компенсации за игрока. Однако у "партенопейцев" появился серьезный конкурент.
Английский "Ньюкасл" ищет нового молодого креативного полузащитника, Георгий Судаков вошел в список потенциальных новичков команды. "Сороки" готовы направить "Шахтеру" предложение в размере 50 млн евро, и "горняки" могут принять этот запрос.
"Наполи" придется принять важное решение: либо попробовать превзойти предложение "Ньюкасла" и заполучить игрока, за прогрессом которого итальянский клуб давно следит, либо переключить внимание на кого-то другого.
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