Судаков став претендентом на перехід до клубу з Англії

Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник збірної України та "Шахтаря" Георгій Судаков є головним претендентом на звільнення з донецького клубу. Стало відомо про ще одного потенційного покупця на гравця.

До Судакова проявляє інтерес клуб із чемпіонату Англії, повідомляє Daily Mail.

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Контракт Георгія Судакова з "Шахтарем" діє до літа 2028 року. Лідер донецької команди давно є і її головним активом. "Гірники" не проти продати 22-річного півзахисника, однак хоче заробити на його трансфері великі гроші. Претенденти на гравця є, але вони поки що не готові задовольнити фінансові вимоги "Шахтаря".

Георгій Судаков та тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Який клуб готовий підписати Судакова

Основним претендентом на хавбека "гірників" є італійський "Наполі", який уже не перший рік торгується з донецьким клубом щодо суми компенсації за гравця. Однак у "партенопейців" з'явився серйозний конкурент.

Англійський "Ньюкасл" шукає нового молодого креативного півзахисника, Георгій Судаков увійшов до списку потенційних новачків команди. "Сороки" готові надіслати "Шахтарю" пропозицію в розмірі 50 млн євро, і "гірники" можуть прийняти цей запит.

"Наполі" доведеться прийняти важливе рішення: або спробувати перевершити пропозицію "Ньюкасла" та дістати гравця, за прогресом якого італійський клуб давно стежить, або переключити увагу на когось іншого.

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