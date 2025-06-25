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Головна Спорт Сафонов погасив аліменти перед трансфером із ПСЖ

Сафонов погасив аліменти перед трансфером із ПСЖ

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Дата публікації: 25 червня 2025 11:49
Російський воротар ПСЖ Сафонов заплатив аліменти на суму 64 млн
Матвій Сафонов із Кубком чемпіонів. Фото: instagram.com/motya_39/
Ключові моменти Де Сафонов взяв гроші

Російський голкіпер "Парі Сен-Жермен" Матвій Сафонов, який цього літа може покинути французький клуб, розв'язав важливе фінансове питання, що стосується його особистого життя. Йдеться про борг за аліментами перед колишньою дружиною Анастасією Казачек.

Сума заборгованості становила близько 64 мільйонів рублів, повідомляють російські ЗМІ.

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Питання тягнулося не один місяць та викликало чимало уваги преси та вболівальників. За словами представника футболіста, борг було погашено в повному обсязі. Це може зіграти роль у переході Матвія Сафонова до нового клубу, враховуючи зростаючий інтерес до нього на трансферному ринку.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов під час матчу. Фото: instagram.com/motya_39/

Де Сафонов взяв гроші

Сезон 2024/2025 Сафонов провів у статусі резервного голкіпера "ПСЖ". Він узяв участь у перемозі французького клубу в Лізі чемпіонів, хоча просидів увесь фінальний матч на лавці запасних. Керівництво клубу видало премії всім футболістам команди, і ці гроші росіянин витратив на сплату боргу за аліментами.

Найближчим часом Сафонов може покинути "ПСЖ". Французький клуб хоче запросити Іллю Забарного, але українець категорично відмовляється грати в одній команді з росіянином. Одним із головних претендентів на Сафонова називають турецький "Галатасарай", який уже почав вивчати умови потенційного трансферу.

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спорт футбол аліменти ПСЖ російські спортсмени
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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