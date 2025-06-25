ФІФА вимагає від Росії роз'яснень щодо турніру з КНДР

Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) звернулася до російської сторони із запитом пояснень у зв'язку з участю клубів із Росії в турнірі, організованому спільно з КНДР. Він отримав неофіційну назву "Кубок дружби", викликав хвилю критики на тлі санкцій і політичної ізоляції як Росії, так і Північної Кореї.

Попри міжнародні обмеження, російські клуби прийняли запрошення на участь у змаганні, організованому на території КНДР, повідомляє NK News.

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Згідно з регламентом ФІФА, участь національних федерацій та клубів у змаганнях із політично заангажованими режимами без узгодження може спричинити дисциплінарний розгляд. Особливо гостро ця тема звучить у контексті триваючої війни в Україні та міжнародної ізоляції як Росії, так і КНДР.

ФІФА вимагає пояснень від Росії

За словами джерел, організація вже надіслала офіційний запит до РФС із вимогою надати всі деталі турніру, список учасників та інформацію про характер співпраці з КНДР.

"Будь-яка участь членів ФІФА в неузгоджених турнірах, особливо з державами, що перебувають під санкціями, буде розглянута з погляду можливого порушення статуту організації", — заявили у ФІФА журналістам одного з європейських агентств.

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