ФИФА требует от России разъяснений по поводу турнира с КНДР

ФИФА требует объяснений от РФ за участие клубов в турнире с КНДР
Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к российской стороне с запросом объяснений в связи с участием клубов из России в турнире, организованном совместно с КНДР. Он получил неофициальное название "Кубок дружбы", вызвал волну критики на фоне санкций и политической изоляции как России, так и Северной Кореи.
Несмотря на международные ограничения, российские клубы приняли приглашение на участие в соревновании, организованном на территории КНДР, сообщает NK News.
Для многих футбольных функционеров это стало тревожным сигналом: речь идет не только о спорте, но и о попытке продемонстрировать политическое партнерство через спортивные форматы.
Согласно регламенту ФИФА, участие национальных федераций и клубов в соревнованиях с политически ангажированными режимами без согласования может повлечь дисциплинарное разбирательство. Особенно остро эта тема звучит в контексте продолжающейся войны в Украине и международной изоляции как России, так и КНДР.
ФИФА требует объяснений от России
По словам источников, организация уже направила официальный запрос в РФС с требованием предоставить все детали турнира, список участников и информацию о характере сотрудничества с КНДР.
"Любое участие членов ФИФА в несогласованных турнирах, особенно с государствами, находящимися под санкциями, будет рассмотрено с точки зрения возможного нарушения устава организации", — заявили в ФИФА журналистам одного из европейских агентств.
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