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Главная Спорт ФИФА требует объяснений от РФ за участие клубов в турнире с КНДР

ФИФА требует объяснений от РФ за участие клубов в турнире с КНДР

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Дата публикации 25 июня 2025 08:39
ФИФА требует от России разъяснений по поводу турнира с КНДР
Сборная России по футболу. Фото: росСМИ
Ключові моменти ФИФА требует объяснений от России

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к российской стороне с запросом объяснений в связи с участием клубов из России в турнире, организованном совместно с КНДР. Он получил неофициальное название "Кубок дружбы", вызвал волну критики на фоне санкций и политической изоляции как России, так и Северной Кореи.

Несмотря на международные ограничения, российские клубы приняли приглашение на участие в соревновании, организованном на территории КНДР, сообщает NK News.

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Стадион "Лужники" в Москве может принять команды из КНДР. Фото: росСМИ

Согласно регламенту ФИФА, участие национальных федераций и клубов в соревнованиях с политически ангажированными режимами без согласования может повлечь дисциплинарное разбирательство. Особенно остро эта тема звучит в контексте продолжающейся войны в Украине и международной изоляции как России, так и КНДР.

ФИФА требует объяснений от России

По словам источников, организация уже направила официальный запрос в РФС с требованием предоставить все детали турнира, список участников и информацию о характере сотрудничества с КНДР.

"Любое участие членов ФИФА в несогласованных турнирах, особенно с государствами, находящимися под санкциями, будет рассмотрено с точки зрения возможного нарушения устава организации", — заявили в ФИФА журналистам одного из европейских агентств. 

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спорт КНДР футбол Сборная России по футболу ФИФА
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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