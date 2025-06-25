ФИФА требует от России разъяснений по поводу турнира с КНДР

Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к российской стороне с запросом объяснений в связи с участием клубов из России в турнире, организованном совместно с КНДР. Он получил неофициальное название "Кубок дружбы", вызвал волну критики на фоне санкций и политической изоляции как России, так и Северной Кореи.

Несмотря на международные ограничения, российские клубы приняли приглашение на участие в соревновании, организованном на территории КНДР, сообщает NK News.

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Согласно регламенту ФИФА, участие национальных федераций и клубов в соревнованиях с политически ангажированными режимами без согласования может повлечь дисциплинарное разбирательство. Особенно остро эта тема звучит в контексте продолжающейся войны в Украине и международной изоляции как России, так и КНДР.

ФИФА требует объяснений от России

По словам источников, организация уже направила официальный запрос в РФС с требованием предоставить все детали турнира, список участников и информацию о характере сотрудничества с КНДР.

"Любое участие членов ФИФА в несогласованных турнирах, особенно с государствами, находящимися под санкциями, будет рассмотрено с точки зрения возможного нарушения устава организации", — заявили в ФИФА журналистам одного из европейских агентств.

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