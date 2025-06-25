Аль-Наср розлучився з Піолі — з ким працюватиме Роналду

Лучано Спаллетті під час роботи у збірній Італії. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Саудівський футбольний клуб "Аль-Наср" оголосив про припинення співпраці з головним тренером Стефано Піолі. Італійський фахівець залишив команду після короткого терміну роботи.

Уже з'явилися чутки про його повернення в Серію А як кандидата на посаду наставника "Фіорентини", повідомляє Tutto Mercato.

Реклама

Читайте також:

Команда з Кріштіану Роналду у складі готується до чергової перебудови. У сезоні 2024/25 "Аль-Наср" не зумів виграти чемпіонат Саудівської Аравії, і керівництво клубу вирішило оновити тренерський штаб, щоб повернути команду в боротьбу за титули.

Кріштіану Роналду після матчу. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Хто очолить "Аль-Наср" після відходу Піолі

Серед головних претендентів на посаду тренера розглядається колишній наставник збірної Італії Лучано Спаллетті. За інформацією близькосхідних ЗМІ, саме його розглядають як пріоритетного кандидата. Також у списку можливих наступників Піолі значаться португалець Жорже Жезус та екстренер "Порту" Сержіу Консейсау. Кандидатуру останнього активно обговорюють у зв'язку з його досвідом роботи з провідними гравцями та успіхами в єврокубках.

Спортивний директор "Аль-Насра" Фернандо Йерро особисто бере участь у переговорах та вже вибудовує шорт-лист для ради директорів. У клубі планують оголосити ім'я нового наставника до початку літнього туру.

Нагадаємо, ФІФА запросила в російської влади роз'яснення щодо участі клубів РФ у змаганнях із командами з Північної Кореї.

Український борець Парвіз Насібов поділився думкою про сприйняття Ломаченка серед військових на передовій.

Матвій Сафонов зміг закрити великий борг за аліментами за підтримки "Парі Сен-Жермен".

"Металіст 1925" із Харкова веде діалог із "Динамо" щодо можливого переходу результативного нападника.