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Головна Спорт У Роналду буде новий тренер — Спаллетті серед кандидатів

У Роналду буде новий тренер — Спаллетті серед кандидатів

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Дата публікації: 25 червня 2025 16:32
Аль-Наср розлучився з Піолі — з ким працюватиме Роналду
Лучано Спаллетті під час роботи у збірній Італії. Фото: Reuters/Daniele Mascolo
Ключові моменти Хто очолить "Аль-Наср" після відходу Піолі

Саудівський футбольний клуб "Аль-Наср" оголосив про припинення співпраці з головним тренером Стефано Піолі. Італійський фахівець залишив команду після короткого терміну роботи.

Уже з'явилися чутки про його повернення в Серію А як кандидата на посаду наставника "Фіорентини", повідомляє Tutto Mercato.

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Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду після матчу. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Хто очолить "Аль-Наср" після відходу Піолі

Серед головних претендентів на посаду тренера розглядається колишній наставник збірної Італії Лучано Спаллетті. За інформацією близькосхідних ЗМІ, саме його розглядають як пріоритетного кандидата. Також у списку можливих наступників Піолі значаться португалець Жорже Жезус та екстренер "Порту" Сержіу Консейсау. Кандидатуру останнього активно обговорюють у зв'язку з його досвідом роботи з провідними гравцями та успіхами в єврокубках.

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спорт футбол Аль-Наср тренер Лучано Спаллетті
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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