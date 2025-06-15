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Главная Спорт Зинченко может заменить звезду Милана — готовится трансфер

Зинченко может заменить звезду Милана — готовится трансфер

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 13:31
Милан рассматривает Зинченко как замену Тео Эрнандесу
Александр Зинченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/
Ключові моменти Когда возможен переход Зинченко в Серию А

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может сменить клуб этим летом. По информации итальянских СМИ, левый латераль "Арсенала" попал в шорт-лист "Милана".

В стане "россонери" считают украинца идеальной заменой для Тео Эрнандеса, которого могут продать уже этим летом, сообщает Football Italia.

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Контракт Тео Эрнандеса с "Миланом" истекает в 2026 году, но игрок ведет переговоры с мадридским "Атлетико". Первое предложение "матрасников", которое включало в себя 18 млн евро и бонусы, было отклонено. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Когда возможен переход Зинченко в Серию А 

"Милан" не планирует делать официальное предложение по 28-летнего Александра Зинченко до тех пор, пока не договорится о продаже Эрнандеса. Также сообщается, что француз ранее отказал "Аль-Хилалю", но продолжает рассматривать другие варианты.

Александр Зинченко выступает за "Арсенал" с 2022 года. Его контракт с лондонцами действует до лета 2026 года. В июне защитник сыграл два матча за сборную Украины, в каждом из которых забил по одному голу. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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