Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зінченко може замінити зірку Мілана — готується трансфер

Зінченко може замінити зірку Мілана — готується трансфер

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 13:31
Мілан розглядає Зінченка як заміну Тео Ернандесу
Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/
Ключові моменти Коли можливий перехід Зінченка до Серії А

Захисник збірної України Олександр Зінченко може змінити клуб цього літа. За інформацією італійських ЗМІ, лівий латераль "Арсеналу" потрапив до шорт-листа "Мілана".

У стані "россонері" вважають українця ідеальною заміною для Тео Ернандеса, якого можуть продати вже цього літа, повідомляє Football Italia.

Реклама
Читайте також:

Контракт Тео Ернандеса з "Міланом" спливає у 2026 році, але гравець веде переговори з мадридським "Атлетіко". Першу пропозицію "матрацників", яка містила в собі 18 млн євро та бонуси, було відхилено.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Коли можливий перехід Зінченка до Серії А

"Мілан" не планує робити офіційну пропозицію щодо 28-річного Олександра Зінченка доти, доки не домовиться про продаж Ернандеса. Також повідомляється, що француз раніше відмовив "Аль-Хілалю", але продовжує розглядати інші варіанти.

Олександр Зінченко виступає за "Арсенал" із 2022 року. Його контракт із лондонцями діє до літа 2026 року. У червні захисник зіграв два матчі за збірну України, у кожному з яких забив по одному голу.

Нагадаємо, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх можуть опинитися на подіумі за підсумками етапу Діамантової Ліги в Стокгольмі.

Олександр Усик, Андрій Лунін та інші українські спортсмени проводять відпустку на закордонних курортах — які країни обрали зірки.

Віктор Леоненко тезисно розкритикував нового головного тренера донецького "Шахтаря".

Дружина Олександра Зубкова взяла участь у фотосесії, заради якої майже повністю роздяглася.

спорт футбол Олександр Зінченко Мілан Футбол трансфери Арсенал
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації