Мілан розглядає Зінченка як заміну Тео Ернандесу

Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник збірної України Олександр Зінченко може змінити клуб цього літа. За інформацією італійських ЗМІ, лівий латераль "Арсеналу" потрапив до шорт-листа "Мілана".

У стані "россонері" вважають українця ідеальною заміною для Тео Ернандеса, якого можуть продати вже цього літа, повідомляє Football Italia.

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Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Коли можливий перехід Зінченка до Серії А

"Мілан" не планує робити офіційну пропозицію щодо 28-річного Олександра Зінченка доти, доки не домовиться про продаж Ернандеса. Також повідомляється, що француз раніше відмовив "Аль-Хілалю", але продовжує розглядати інші варіанти.

Олександр Зінченко виступає за "Арсенал" із 2022 року. Його контракт із лондонцями діє до літа 2026 року. У червні захисник зіграв два матчі за збірну України, у кожному з яких забив по одному голу.

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