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Головна Спорт Крім Зінченка, Мілан хоче купити й іншого лідера збірної України

Крім Зінченка, Мілан хоче купити й іншого лідера збірної України

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 19:52
Мілан хоче підписати Миколенка як заміну Тео Ернандесу
Гравці збірної України. Фото: УАФ
Ключові моменти "Мілан" може підписати двох українців

Італійський "Мілан" продовжує шукати заміну Тео Ернандесу на лівому фланзі оборони. Раніше вони майже домовились про перехід Олександра Зінченка з "Арсеналу", який може зіграти, як на фланзі, так і в центрі поля.

Наразі "Мілан" розглядає й іншу зірку збірної України, повідомив журналіст Вінченцо Спеннагалло.

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"Мілан" може підписати двох українців

За інформацією джерела, "Мілан" проявляє інтерес до лівого захисника англійського "Евертона" та збірної України Віталія Миколенка.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

За даними джерела, россонері провели попередні переговори щодо трансферу 26-річного футболіста, який розглядається як заміна Ернандесу, що може перейти до "Аль-Хіляля".

У сезоні 2024/25 Миколенко зіграв 37 матчів за "Евертон", забив один гол і віддав три асисти.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінюнює Миколенка в 28 мільйонів євро. Контракт із ірисками у Віталія діє до 30 червня 2026 року, що може зменшити його трансферну суму для італійців.

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футбол Олександр Зінченко Мілан Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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