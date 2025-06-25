Мілан хоче підписати Миколенка як заміну Тео Ернандесу

Гравці збірної України. Фото: УАФ

Італійський "Мілан" продовжує шукати заміну Тео Ернандесу на лівому фланзі оборони. Раніше вони майже домовились про перехід Олександра Зінченка з "Арсеналу", який може зіграти, як на фланзі, так і в центрі поля.

Наразі "Мілан" розглядає й іншу зірку збірної України, повідомив журналіст Вінченцо Спеннагалло.

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За інформацією джерела, "Мілан" проявляє інтерес до лівого захисника англійського "Евертона" та збірної України Віталія Миколенка.

Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

За даними джерела, россонері провели попередні переговори щодо трансферу 26-річного футболіста, який розглядається як заміна Ернандесу, що може перейти до "Аль-Хіляля".

У сезоні 2024/25 Миколенко зіграв 37 матчів за "Евертон", забив один гол і віддав три асисти.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінюнює Миколенка в 28 мільйонів євро. Контракт із ірисками у Віталія діє до 30 червня 2026 року, що може зменшити його трансферну суму для італійців.

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