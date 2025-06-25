Мілан хоче підписати Миколенка як заміну Тео Ернандесу

Крім Зінченка, Мілан хоче купити й іншого лідера збірної України
Італійський "Мілан" продовжує шукати заміну Тео Ернандесу на лівому фланзі оборони. Раніше вони майже домовились про перехід Олександра Зінченка з "Арсеналу", який може зіграти, як на фланзі, так і в центрі поля.
Наразі "Мілан" розглядає й іншу зірку збірної України, повідомив журналіст Вінченцо Спеннагалло.
"Мілан" може підписати двох українців
За інформацією джерела, "Мілан" проявляє інтерес до лівого захисника англійського "Евертона" та збірної України Віталія Миколенка.
За даними джерела, россонері провели попередні переговори щодо трансферу 26-річного футболіста, який розглядається як заміна Ернандесу, що може перейти до "Аль-Хіляля".
У сезоні 2024/25 Миколенко зіграв 37 матчів за "Евертон", забив один гол і віддав три асисти.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінюнює Миколенка в 28 мільйонів євро. Контракт із ірисками у Віталія діє до 30 червня 2026 року, що може зменшити його трансферну суму для італійців.
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