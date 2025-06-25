Ветеран ПСЖ різко розкритикував Мессі за поведінку в Парижі

Ліонель Мессі в матчі за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Після відходу Ліонеля Мессі з "Парі Сен-Жермен" пристрасті навколо його персони у Франції не вщухають. Попри те що аргентинець уже рік виступає за "Інтер Маямі", у Парижі йому не забули поведінку і заяви останніх місяців у клубі.

Особливо різко на Мессі відреагував колишній півзахисник "ПСЖ" Жером Ротен, повідомляє RMC Sport.

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Жером Ротен публічно висловив незгоду з тезою, що клуб нібито погано поводився з легендарним форвардом та вважає, що саме Мессі виявляв неповагу — як до клубу, так і до вболівальників.

Що Ротен заявив про Мессі

На думку французького експерта, аргентинський футболіст не був повноцінною частиною команди, а його гра і ставлення до справи не відповідали статусу зірки. При цьому сам Мессі продовжує критикувати "ПСЖ", перебуваючи вже за океаном, що викликає обурення у французької аудиторії.

"Чому він скаржиться? Кого він взагалі поважав? Він не забив жодного гола до лютого. Зараз він сидить за океаном та критикує клуб. Каже, сім'я страждала. Але ж він жив у величезному особняку з охороною і приватною школою. Не вірю я в це", — заявив експерт.

Жером Ротен із Кубком чемпіоном. Фото: instagram.com/jrothenofficiel/

Жером Ротен у складі збірної Франції завоював у 2003 році Кубок Конфедерацій. Він виступав за низку місцевих клубів, включно з "Монако" та "ПСЖ", а також за шотландський "Рейнджерс".

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