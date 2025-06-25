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Главная Спорт Во Франции нарастает напряжение из-за Месси — что случилось

Во Франции нарастает напряжение из-за Месси — что случилось

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Дата публикации 25 июня 2025 16:01
Ветеран ПСЖ резко раскритиковал Месси за поведение в Париже
Лионель Месси в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Что Ротен заявил о Месси

После ухода Лионеля Месси из "Пари Сен-Жермен" страсти вокруг его персоны во Франции не утихают. Несмотря на то что аргентинец уже год выступает за "Интер Майами", в Париже ему не забыли поведение и заявления последних месяцев в клубе.

Особенно резко на Месси отреагировал бывший полузащитник "ПСЖ" Жером Ротен, сообщает RMC Sport

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Жером Ротен публично выразил несогласие с тезисом, что клуб якобы плохо обращался с легендарным форвардом и считает, что именно Месси проявлял неуважение — как к клубу, так и к болельщикам. 

Что Ротен заявил о Месси

По мнению французского эксперта, аргентинский футболист не был полноценной частью команды, а его игра и отношение к делу не соответствовали статусу звезды. При этом сам Месси продолжает критиковать "ПСЖ", находясь уже за океаном, что вызывает возмущение у французской аудитории.

"Почему он жалуется? Кого он вообще уважал? Он не забил ни одного гола до февраля. Сейчас он сидит за океаном и критикует клуб. Говорит, семья страдала. А ведь он жил в огромном особняке с охраной и частной школой. Не верю я в это", — заявил эксперт. 

Жером Ротен
Жером Ротен с Кубком чемпионом. Фото: instagram.com/jrothenofficiel/

Жером Ротен в составе сборной Франции завоевал в 2003 году Кубок Конфедераций. Он выступал за ряд местных клубов, включая "Монако" и "ПСЖ", а также за шотландский "Рейнджерс". 

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спорт футбол Лионель Месси ПСЖ Интер Майами
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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