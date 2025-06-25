Мілан відмовився від трансферу Зінченка через високу ціну та зарплату

Зінченка не буде в італійському Мілані
Італійський "Мілан" після Олександра Зінченка розглядає на місце лівого захисника інших гравців. Серед них є футболіст "Евертона" Віталій Миколенко.
Про трансфер гравця висловився журналіст Даніеле Лонго.
Чому "Мілан" не купить Зінченка
"Арсенал" планує продати українського захисника Зінченка, який є лише третім вибором на своїй позиції. Однак, трансфер до "Мілана" зірвався, бо італійці не хочуть платити суму, яку вимагають "каноніри" та шукають гравця за 10-15 млн євро.
Зінченко у сезоні 2024/25 зіграв 23 матчі, забив гол і віддав асист. Його контракт діє до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює українця в 20 млн євро.
"Мілан" розглядав Зінченка як заміну Тео Ернандесу, але висока зарплата та ціна зупинили переговори.
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