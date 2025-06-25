Мілан відмовився від трансферу Зінченка через високу ціну та зарплату

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Італійський "Мілан" після Олександра Зінченка розглядає на місце лівого захисника інших гравців. Серед них є футболіст "Евертона" Віталій Миколенко.

Про трансфер гравця висловився журналіст Даніеле Лонго.

Реклама

Читайте також:

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Чому "Мілан" не купить Зінченка

"Арсенал" планує продати українського захисника Зінченка, який є лише третім вибором на своїй позиції. Однак, трансфер до "Мілана" зірвався, бо італійці не хочуть платити суму, яку вимагають "каноніри" та шукають гравця за 10-15 млн євро.

Зінченко у сезоні 2024/25 зіграв 23 матчі, забив гол і віддав асист. Його контракт діє до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює українця в 20 млн євро.

"Мілан" розглядав Зінченка як заміну Тео Ернандесу, але висока зарплата та ціна зупинили переговори.

Нагадаємо, у Франції експерти продовжують критикувати Ліонеля Мессі за погану гру в Лізі 1.

Колишній тренер російського клубу може очолити клуб Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії.

Російський воротар французького "ПСЖ" Матвій Сафонов закрив великий борг за аліментами.

Харківський "Металіст 1925" може купити потужного легіонера.