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Головна Спорт Зінченка не буде в італійському Мілані

Зінченка не буде в італійському Мілані

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 23:59
Мілан відмовився від трансферу Зінченка через високу ціну та зарплату
Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko
Ключові моменти Чому "Мілан" не купить Зінченка

Італійський "Мілан" після Олександра Зінченка розглядає на місце лівого захисника інших гравців. Серед них є футболіст "Евертона" Віталій Миколенко.

Про трансфер гравця висловився журналіст Даніеле Лонго.

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Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Чому "Мілан" не купить Зінченка

"Арсенал" планує продати українського захисника Зінченка, який є лише третім вибором на своїй позиції. Однак, трансфер до "Мілана" зірвався, бо італійці не хочуть платити суму, яку вимагають "каноніри" та шукають гравця за 10-15 млн євро.

Зінченко у сезоні 2024/25 зіграв 23 матчі, забив гол і віддав асист. Його контракт діє до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює українця в 20 млн євро.

"Мілан" розглядав Зінченка як заміну Тео Ернандесу, але висока зарплата та ціна зупинили переговори.

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футбол Олександр Зінченко Мілан Арсенал українські легіонери (футбол)
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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