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Главная Спорт Милан считает Модрича новым лидером команды

Милан считает Модрича новым лидером команды

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Дата публикации 25 июня 2025 10:04
В Милане удивили заявлением о причине подписания Модрича
Лука Модрич на тренировке. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Что о Модриче сказали в Милане

Итальянский "Милан" всерьез рассматривает подписание хорватского полузащитника Луки Модрича, который этим летом покидает мадридский "Реал". Руководство клуба видит в 39-летнем футболисте не просто усиление, а возможного нового лидера команды в предстоящем сезоне.

Спортивный директор "Милана" Игли Таре подтвердил, что клуб работает над возможностью заключения контракта с Модричем, сообщает Tutto Mercato.

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По словам Игли Таре, хорватский ветеран сохраняет высокий уровень и остается мотивированным на победы и титулы, что идеально совпадает с амбициями "россонери". 

Переход хорвата в Серию А может стать знаковым событием трансферного окна, особенно на фоне ухода Модрича из мадридского клуба после клубного чемпионата мира. Сам футболист ранее объявил, что не будет продлевать контракт с "Реалом". 

Лука Модрич
Лука Модрич во время выступлений за "Реал". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Что о Модриче сказали в Милане

По словам Таре, клуб ищет футболистов, способных не только играть на высоком уровне, но и брать на себя лидерскую роль в раздевалке. 

"Мы готовы пригласить Луку Модрича. Нам нужны новые лидеры. Он хочет быть конкурентоспособным, хочет побеждать. Мы этим занимаемся", — отметил спортивный директор.

Напомним, донецкий "Шахтер" получит предложение из Англии по трансферу одного из своих лидеров. 

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спорт футбол Милан Серия А Лука Модрич
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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