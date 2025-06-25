В Милане удивили заявлением о причине подписания Модрича

Лука Модрич на тренировке. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Итальянский "Милан" всерьез рассматривает подписание хорватского полузащитника Луки Модрича, который этим летом покидает мадридский "Реал". Руководство клуба видит в 39-летнем футболисте не просто усиление, а возможного нового лидера команды в предстоящем сезоне.

Спортивный директор "Милана" Игли Таре подтвердил, что клуб работает над возможностью заключения контракта с Модричем, сообщает Tutto Mercato.

Реклама

Читайте также:

По словам Игли Таре, хорватский ветеран сохраняет высокий уровень и остается мотивированным на победы и титулы, что идеально совпадает с амбициями "россонери".

Переход хорвата в Серию А может стать знаковым событием трансферного окна, особенно на фоне ухода Модрича из мадридского клуба после клубного чемпионата мира. Сам футболист ранее объявил, что не будет продлевать контракт с "Реалом".

Лука Модрич во время выступлений за "Реал". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Что о Модриче сказали в Милане

По словам Таре, клуб ищет футболистов, способных не только играть на высоком уровне, но и брать на себя лидерскую роль в раздевалке.

"Мы готовы пригласить Луку Модрича. Нам нужны новые лидеры. Он хочет быть конкурентоспособным, хочет побеждать. Мы этим занимаемся", — отметил спортивный директор.

Напомним, донецкий "Шахтер" получит предложение из Англии по трансферу одного из своих лидеров.

Молодой футболист "Динамо" станет очередным летним новичком харьковского "Металлиста 1925".

Высказывания и позиция Василия Ломаченко вызвали острую реакцию у бойцов ВСУ.

Юлия Левченко раскрыла секрет своих высоких результатов в нынешнем сезоне.