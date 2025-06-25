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Головна Спорт Мілан вважає Модрича новим лідером команди

Мілан вважає Модрича новим лідером команди

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Дата публікації: 25 червня 2025 10:04
У Мілані здивували заявою про причину підписання Модрича
Лука Модрич на тренуванні. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Що про Модрича сказали в Мілані

Італійський "Мілан" всерйоз розглядає підписання хорватського півзахисника Луки Модрича, який цього літа залишає мадридський "Реал". Керівництво клубу вбачає в 39-річному футболісті не просто посилення, а можливого нового лідера команди в майбутньому сезоні.

Спортивний директор "Мілана" Іглі Таре підтвердив, що клуб працює над можливістю укладення контракту з Модричем, повідомляє Tutto Mercato.

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За словами Іглі Таре, хорватський ветеран зберігає високий рівень і залишається вмотивованим на перемоги та титули, що ідеально збігається з амбіціями "россонері".

Перехід хорвата в Серію А може стати знаковою подією трансферного вікна, особливо на тлі відходу Модрича з мадридського клубу після клубного чемпіонату світу. Сам футболіст раніше оголосив, що не буде продовжувати контракт із "Реалом".

Лука Модрич
Лука Модрич під час виступів за "Реал". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Що про Модрича сказали в Мілані

За словами Таре, клуб шукає футболістів, здатних не тільки грати на високому рівні, а й брати на себе лідерську роль у роздягальні.

"Ми готові запросити Луку Модрича. Нам потрібні нові лідери. Він хоче бути конкурентоспроможним, хоче перемагати. Ми цим займаємося", — зазначив спортивний директор.

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Висловлювання та позиція Василя Ломаченка викликали гостру реакцію у бійців ЗСУ.

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спорт футбол Мілан Серія А Лука Модріч
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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