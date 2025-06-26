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Главная Спорт Луиш Фигу назвал неожиданного фаворита на Золотой мяч

Луиш Фигу назвал неожиданного фаворита на Золотой мяч

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Дата публикации 26 июня 2025 08:47
Не Ямаль и не Дембеле — Фигу удивил выбором фаворита на Золотой мяч
Витинья празднует победу в Лиге наций. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Ключові моменти Что Фигу сказал о Витинье

Легендарный португальский полузащитник Луиш Фигу поделился мнением о том, кто заслуживает "Золотой мяч" по итогам сезона 2024/2025. Он отметил, что личное мнение не играет роли. 

По мнению Фигу все решают те, кто голосует за лауреата, сообщает Diario AS.

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По словам экс-игрока каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала", в этом году есть сразу несколько ярких кандидатов. Особое внимание Луиш Фигу уделил молодым игрокам. Он выделил Ямала, Дембеле и Витинью, отметив их вклад в успехи своих клубов и сборных. 

Что Фигу сказал о Витинье

Фигу подчеркнул, что выбор зависит от акцента — на индивидуальную игру или на завоеванные трофеи. По его словам, Витинья выиграл все на клубном уровне с "ПСЖ", включая требл, а также стал победителем Лиги наций с Португалией. Это делает его серьезным претендентом на главную индивидуальную награду года. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль остается претендентом на награду. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Португалец признал, что Витинью по-прежнему недооценивают, но у него есть шансы, если выбор голосующих падет на игроков, чья стабильность и победы оказались определяющими. 

"Он в списке. Есть шансы на победу, но все зависит от тех, кто голосует и от того, что они считают важным в течение сезона", — резюмировал Фигу. 

Напомним, стало известно, что ждет Михаила Мудрика в случае дисквалификации за допинг. 

Боксер Василия Ломаченко вызвал неоднозначную реакцию среди бойцов ВСУ из-за недавнего высказывания. 

В "Милане" поделились планами по поводу интеграции в команду Луки Модрича. 

спорт футбол ПСЖ Золотой мяч Ламин Ямал
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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