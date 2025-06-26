Не Ямаль и не Дембеле — Фигу удивил выбором фаворита на Золотой мяч

Витинья празднует победу в Лиге наций. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Легендарный португальский полузащитник Луиш Фигу поделился мнением о том, кто заслуживает "Золотой мяч" по итогам сезона 2024/2025. Он отметил, что личное мнение не играет роли.

По мнению Фигу все решают те, кто голосует за лауреата, сообщает Diario AS.

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По словам экс-игрока каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала", в этом году есть сразу несколько ярких кандидатов. Особое внимание Луиш Фигу уделил молодым игрокам. Он выделил Ямала, Дембеле и Витинью, отметив их вклад в успехи своих клубов и сборных.

Что Фигу сказал о Витинье

Фигу подчеркнул, что выбор зависит от акцента — на индивидуальную игру или на завоеванные трофеи. По его словам, Витинья выиграл все на клубном уровне с "ПСЖ", включая требл, а также стал победителем Лиги наций с Португалией. Это делает его серьезным претендентом на главную индивидуальную награду года.

Ламин Ямаль остается претендентом на награду. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Португалец признал, что Витинью по-прежнему недооценивают, но у него есть шансы, если выбор голосующих падет на игроков, чья стабильность и победы оказались определяющими.

"Он в списке. Есть шансы на победу, но все зависит от тех, кто голосует и от того, что они считают важным в течение сезона", — резюмировал Фигу.

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