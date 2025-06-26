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Головна Спорт Луїш Фігу назвав несподіваного фаворита на Золотий м'яч

Луїш Фігу назвав несподіваного фаворита на Золотий м'яч

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Дата публікації: 26 червня 2025 08:47
Не Ямаль і не Дембеле — Фігу здивував вибором фаворита на Золотий м'яч
Вітінья святкує перемогу в Лізі націй. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Ключові моменти Що Фігу сказав про Вітінью

Легендарний португальський півзахисник Луїш Фігу поділився думкою про те, хто заслуговує на "Золотий м'яч" за підсумками сезону 2024/2025. Він зазначив, що особиста думка не грає ролі.

На думку Фігу все вирішують ті, хто голосує за лауреата, повідомляє Diario AS.

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За словами ексгравця каталонської "Барселони" та мадридського "Реала", цього року є одразу декілька яскравих кандидатів. Особливу увагу Луїш Фігу приділив молодим гравцям. Він виділив Ямала, Дембеле та Вітінью, відзначивши їхній внесок в успіхи своїх клубів і збірних.

Що Фігу сказав про Вітінью

Фігу підкреслив, що вибір залежить від акценту — на індивідуальну гру чи на завойовані трофеї. За його словами, Вітінья виграв усе на клубному рівні з "ПСЖ", включно з треблом, а також став переможцем Ліги націй з Португалією. Це робить його серйозним претендентом на головну індивідуальну нагороду року.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль залишається претендентом на нагороду. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Португалець визнав, що Вітінью, як і раніше, недооцінюють, але у нього є шанси, якщо вибір тих, хто голосує, впаде на гравців, чия стабільність і перемоги виявилися визначальними.

"Він у списку. Є шанси на перемогу, але все залежить від тих, хто голосує і від того, що вони вважають важливим протягом сезону", — резюмував Фігу.

Нагадаємо, стало відомо, що чекає на Михайла Мудрика в разі дискваліфікації за допінг.

Боксер Василя Ломаченка викликав неоднозначну реакцію серед бійців ЗСУ через нещодавнє висловлювання.

У "Мілані" поділилися планами щодо інтеграції в команду Луки Модріча.

спорт футбол ПСЖ Золотий м'яч Ламін Ямал
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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