Не Ямаль і не Дембеле — Фігу здивував вибором фаворита на Золотий м'яч

Луїш Фігу назвав несподіваного фаворита на Золотий м'яч
Легендарний португальський півзахисник Луїш Фігу поділився думкою про те, хто заслуговує на "Золотий м'яч" за підсумками сезону 2024/2025. Він зазначив, що особиста думка не грає ролі.
На думку Фігу все вирішують ті, хто голосує за лауреата, повідомляє Diario AS.
За словами ексгравця каталонської "Барселони" та мадридського "Реала", цього року є одразу декілька яскравих кандидатів. Особливу увагу Луїш Фігу приділив молодим гравцям. Він виділив Ямала, Дембеле та Вітінью, відзначивши їхній внесок в успіхи своїх клубів і збірних.
Що Фігу сказав про Вітінью
Фігу підкреслив, що вибір залежить від акценту — на індивідуальну гру чи на завойовані трофеї. За його словами, Вітінья виграв усе на клубному рівні з "ПСЖ", включно з треблом, а також став переможцем Ліги націй з Португалією. Це робить його серйозним претендентом на головну індивідуальну нагороду року.
Португалець визнав, що Вітінью, як і раніше, недооцінюють, але у нього є шанси, якщо вибір тих, хто голосує, впаде на гравців, чия стабільність і перемоги виявилися визначальними.
"Він у списку. Є шанси на перемогу, але все залежить від тих, хто голосує і від того, що вони вважають важливим протягом сезону", — резюмував Фігу.
Нагадаємо, стало відомо, що чекає на Михайла Мудрика в разі дискваліфікації за допінг.
Боксер Василя Ломаченка викликав неоднозначну реакцію серед бійців ЗСУ через нещодавнє висловлювання.
У "Мілані" поділилися планами щодо інтеграції в команду Луки Модріча.
Читайте Новини.LIVE!