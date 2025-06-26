Лунін готовий змінити Реал на простішу команду

Андрій Лунін у складі "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може змінити клуб уже найближчим літом. У "Реалі" він регулярно залишається в запасі, що підштовхує українця до пошуку нового місця з гарантованою ігровою практикою.

Згідно з інформацією RTPA Oficial, одним із можливих варіантів для Луніна став "Реал Ов'єдо".

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Команда лише тиждень тому повернулася до Ла-Ліги після кількох перемог у кваліфікації за право виступати в елітному дивізіоні. Вирішальний гол, який і повернув "Реал Ов'єдо" до Прімери, забив ветеран Санті Касорла. Тепер клуб зацікавлений у поверненні українського воротаря, який знайомий із цією командою.

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін уже виступав за "Ов'єдо"

У 2020 році Лунін захищав ворота "Ов'єдо" на правах оренди та провів 20 матчів. Саме цей клуб дав йому першу повноцінну практику в Іспанії, і тепер оточення воротаря вважає повернення логічним кроком для перезапуску кар'єри.

За даними ЗМІ, Лунін серйозно розглядає пропозицію. У цьому сезоні він провів 14 матчів за мадридський "Реал", шість разів зіграв на нуль та пропустив 19 голів.

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