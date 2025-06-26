Ньюкасл включився в боротьбу за Забарного, ПСЖ втрачає ініціативу

Ілля Забарний дякує вболівальникам "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний може змінити клуб уже цього літа. У боротьбу за 22-річного футболіста активно включився англійський "Ньюкасл", який готовий перехопити трансфер у "ПСЖ".

Французам буде складно витримати конкуренцію з клубом з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Daily Sports.

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Французький клуб уже давно стежить за Забарним, але затягнув переговори з "Борнмутом" через високу суму відступних. "Вишні" вимагають 70 млн євро. Це не влаштовує парижан, але не лякає "сорок".

"Ньюкасл" діє рішуче

Наразі саме англійський клуб ближче за всіх до підписання українця. Клуб готовий одразу виплатити заявлену суму, щоб не втратити талановитого захисника. При цьому проєкт команди з АПЛ розглядається як не менш амбітний, ніж у "ПСЖ".

Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Фінансові умови трансферу також можуть принести прибуток київському "Динамо". Згідно з домовленостями, 20% від суми угоди відійдуть українському клубу, що при сумі в 70 млн євро дасть 14 мільйонів.

З урахуванням того, що спочатку "Динамо" продало Забарного за 22,7 млн, загальний дохід від вихованця може перевищити 36 млн євро — рекордний показник для клубу.

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