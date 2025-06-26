Ярмоленко дотепно відповів на слова Турана про Динамо та Шахтар

Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко відповів на запитання, яке турбує багатьох уболівальників. Ветеран прокоментував слова наставника "гірників" про "біло-синіх".

Ярмоленко натякнув, що Турану буде складно здійснити свої наміри, повідомляє "Трибуна".

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Під час свого першого інтерв'ю в якості нового наставника донецького "Шахтаря" Арда Туран заявив, що постарається більше не дозволити "Динамо" завоювати золоті медалі в українській Прем'єр-лізі. Турецький фахівець заявив, що поважає "біло-синіх", але "Шахтар" має бути сильнішим.

Тренер Арда Туран (ліворуч) та спортивний директор Дарійо Срна. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що Ярмоленко відповів Турану

Слова наставника "гірників" цитують практично всіх гравців і тренерів, які пов'язані з "Динамо". Андрію Ярмоленку теж довелося відповісти на запитання про ставлення до висловлювання Турана. Півзахисник "біло-синіх" не став грубити, його аналіз ситуації вийшов зрілим та іронічним.

"У мене це висловлювання викликало тільки одну емоцію, якщо чесно. Якщо "Динамо" — це перше, про що говорить новий головний тренер "Шахтаря", значить, ми рухаємося в правильному напрямку", — заявив Ярмоленко.

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