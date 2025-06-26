Спорткомплекс в РФ горит после атаки дронов

Матч на стадионе в Таганроге. Фото: росСМИ

Над Ростовской областью снова неспокойно. В Таганроге в результате атаки беспилотника начался пожар на стадионе "Форте Арена".

Загорелась кровля здания, разрушена одна из стен, сообщают местные СМИ.

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Ситуация вызвала тревогу даже у местных властей, которые обычно предпочитают молчать. По предварительным сообщениям, эпицентром разрушений стало не только спортивное сооружение. Недалеко от стадиона располагается предприятие, которое ранее упоминалось как связанное с разработкой высокотехнологичных систем и беспилотников. Очевидцы сообщают о сильном взрыве и густом дыме.

Пожар в Таганроге. Кадр из видео

Последствия удара по стадиону

Сразу после атаки в нескольких районах города пропало электричество. Повреждены окна в жилых домах и школьном здании. В соседнем Азове также зафиксированы разрушения на одном из промышленных объектов. Власти спешат заверить, что пострадавших нет, но тревожность среди местного населения нарастает.

Разрушенное здание арены находилось в считанных сотнях метров от объекта, который уже давно вызывает интерес как важный элемент военного производства. Именно этот адрес фигурировал в ряде технических описаний как точка сборки компонентов для беспилотных систем различного назначения.

Также СМИ передают, что спорткомплекс был привлечен к проектам по производству ударных систем, цифровой интеграции и систем радиоэлектронной борьбы.

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