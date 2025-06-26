Спорткомплекс у РФ горить після атаки дронів

Матч на стадіоні в Таганрозі. Фото: росЗМІ

Над Ростовською областю знову неспокійно. У Таганрозі внаслідок атаки безпілотника почалася пожежа на стадіоні "Форте Арена".

Загорілася покрівля будівлі, зруйновано одну зі стін, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Ситуація викликала тривогу навіть у місцевої влади, яка зазвичай воліє мовчати. За попередніми повідомленнями, епіцентром руйнувань стала не тільки спортивна споруда. Неподалік від стадіону розташовується підприємство, яке раніше згадувалося як пов'язане з розробкою високотехнологічних систем і безпілотників. Очевидці повідомляють про сильний вибух та густий дим.

Пожежа в Таганрозі. Кадр із відео

Наслідки удару по стадіону

Одразу після атаки в кількох районах міста зникла електрика. Пошкоджено вікна в житлових будинках та шкільній будівлі. У сусідньому Азові також зафіксовано руйнування на одному з промислових об'єктів. Влада поспішає запевнити, що постраждалих немає, але тривожність серед місцевого населення наростає.

Зруйнована будівля арени знаходилася за лічені сотні метрів від об'єкта, який вже давно викликає інтерес як важливий елемент військового виробництва. Саме ця адреса фігурувала в низці технічних описів як точка складання компонентів для безпілотних систем різного призначення.

Також ЗМІ передають, що спорткомплекс було залучено до проєктів із виробництва ударних систем, цифрової інтеграції та систем радіоелектронної боротьби.

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