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Головна Спорт Тер Штеген здивував вибором нового клубу — готується трансфер

Тер Штеген здивував вибором нового клубу — готується трансфер

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Дата публікації: 26 червня 2025 16:31
Тер Штеген на межі трансферу з Барселони в несподіваний клуб
Марк-Андре Тер Штеген під час матчу. Фото: Reuters/Michaela Stache
Ключові моменти Хто цікавиться Тер Штегеном

Майбутнє німецького воротаря Марка-Андре тер Штегена в "Барселоні" несподівано опинилося під питанням. "Монако" проявляє серйозний інтерес до гравця, паралельно завершуючи угоду з оренди Ансу Фаті.

Каталонський клуб уже почав перебудову воротарської лінії, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Барселона" вже підписала голкіпера "Еспаньйола" Жоана Гарсію, а також продовжила контракт із Войцехом Щенсним, що робить конкуренцію за місце у воротах команди більш напруженою. У цій ситуації пропозиція від "Монако" може стати для Марка-Андре Тер Штегена логічним кроком.

Хто цікавиться Тер Штегеном

Раніше повідомлялося, що "Монако" також стежив за ситуацією з Андре Онаною з "Манчестер Юнайтед", але переговори не зрушили з мертвої точки. На тлі цього в клубі посилили увагу до голкіпера збірної Німеччини, особливо після обговорень з "Барселоною" з приводу оренди Фаті. Клубам вдалося налагодити контакт, і тема Тер Штегена теж порушувалася в процесі.

Марк-Андре Тер Штеген
Тер Штеген рятує ворота збірної Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker

Хоча сам воротар не висловлював бажання йти, французька сторона вже провела попередні консультації з його оточенням. При цьому можливий перехід оцінюють як реалістичний, особливо з огляду на участь "Монако" в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Наразі контракт Тер Штегена з "Барселоною" залишиться чинним, але позиція клубу змінилася. Зарплату гравця рознесено на кілька років, що відкриває простір для гнучких трансферних схем, включно з орендою або поступовим викупом.

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спорт футбол Монако Футбол трансфери Барселона Марк-Андре тер Штеген
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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