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Главная Спорт Жена новичка Металлиста 1925 сводит с ума красотой — фото

Жена новичка Металлиста 1925 сводит с ума красотой — фото

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 07:40
Жена Артема Шабанова Юлианна — новая звезда Instagram
Юлианна Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_chernova

Последним трансфером харьковского "Металлиста 1925" стал опытный 33-летний центральный защитник Артем Шабанов. Кроме своей стабильной игры, футболист привезет сначала в Киев, а после завершения войны в Харьков, свою красивую жену.

Юлианна Шабанова украсит любую команду, поскольку является одной из самых "горячих" жен в украинском футболе, сообщил портал Новости.LIVE.

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Юлианна Шабанова
Юлианна Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_chernova

Шабанова активно ведет социальные сети. В Instgram у девушки 110 тысяч фолловеров.

Что известно о жене Шабанова

Юлианна не только жена, мама их дочери, но еще и яркая личность и блогер.

Девушка развивает свой бренд и очень редко делится семейными фото. Чаще она появляется на соблазнительных и горячих снимках. Юлианна могла бы спокойно работать моделью — настолько ярко выглядит эта блондинка.

Юлианна Шабанова
Юлианна Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_chernova

Интересно, что она выглядит соблазнительно в любом стиле одежды. Именно поэтому, много лайков как на фото с пляжа, так и на коктейльных вечеринках.

У Юлианны стройная фигура, изысканные черты лица и сияющий взгляд, которые делают ее настоящей звездой везде, в том числе и на футбольных трибунах.

Юлианна Шабанова
Юлианна Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_chernova

Напомним, сборная Украины по волейболу выиграла престижный турнир — в финале одолели Венгрию.

Известное издание не хочет ставить чемпиона мира по боксу Александра Усика в ТОП-15 лучших боксеров P4P.

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих выиграла на командном чемпионате Европы.

футбол ФК Металлист 1925 Артем Шабанов жены футболистов "Красотка"
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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