BoxRec не включил Усика в топ-15 боксеров мира независимо от веса

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Почти все авторитетные издания делают рейтинги лучших боксеров вне весовой категории. Почти у всех на первом месте чемпион мира по версиям WBO, WBC, WBA в супертяжелом весе Александр Усик.

Однако, британская платформа BoxRec не видит Усика даже в ТОП-15 лучших, сообщил портал Новини.LIVE.

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В обновленном рейтинге первое место досталось японцу Наои Иноуэ, который продолжает идти без поражений и досрочно побеждать своих оппонентов.

Второе место занял мексиканец Сауль Альварес, а на третьей строчке еще один японец — Дзюнто Накатани.

Рейтинг BoxRec. Фото: скриншот

Лишь на четвертой позиции оказался американец Теренс Кроуфорд, который готовится к бою с Альваресом во втором среднем весе.

Усик, как лидер других рейтингов, был поставлен лишь на 16-ю позицию. Это произошло после того, как он дважды стал абсолютным чемпионом и зачистил две весовые категории.

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