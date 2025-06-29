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Главная Спорт Усика унизили местом в рейтинге лучших боксеров P4P

Усика унизили местом в рейтинге лучших боксеров P4P

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 20:04
BoxRec не включил Усика в топ-15 боксеров мира независимо от веса
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Почти все авторитетные издания делают рейтинги лучших боксеров вне весовой категории. Почти у всех на первом месте чемпион мира по версиям WBO, WBC, WBA в супертяжелом весе Александр Усик.

Однако, британская платформа BoxRec не видит Усика даже в ТОП-15 лучших, сообщил портал Новини.LIVE.

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В обновленном рейтинге первое место досталось японцу Наои Иноуэ, который продолжает идти без поражений и досрочно побеждать своих оппонентов.

Второе место занял мексиканец Сауль Альварес, а на третьей строчке еще один японец — Дзюнто Накатани.

Александр Усик
Рейтинг BoxRec. Фото: скриншот

Лишь на четвертой позиции оказался американец Теренс Кроуфорд, который готовится к бою с Альваресом во втором среднем весе.

Усик, как лидер других рейтингов, был поставлен лишь на 16-ю позицию. Это произошло после того, как он дважды стал абсолютным чемпионом и зачистил две весовые категории.

Напомним, американский ютубер Джейк Пол победил скандального боксера Хулыо Сесара Чавеса-младшего решением судей.

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Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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