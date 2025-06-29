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Главная Спорт Топурия нокаутировал Оливейру и во второй раз стал чемпионом UFC

Топурия нокаутировал Оливейру и во второй раз стал чемпионом UFC

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 10:53
Топурия нокаутировал Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе
Илия Топурия - Чарльз Оливейра. Фото: Reuters
Ключові моменти Триумф Топурии в легком весе

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 317. В главном событии за титул нового чемпиона в легком весе сражались экс-чемпион дивизиона бразилец Чарльз Оливейра и непобедимый дебютант, экс-чемпион полулегкого веса из Грузии Илия Топурия.

Победу в бою одержал Топурия, сообщил портал Новини.LIVE.

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Илия Топурия — Чарльз Олівейра
Илия Топурия - Чарльз Оливейра. Фото: Reuters

Триумф Топурии в легком весе

Бой завершился молниеносной победой Топурии в первом раунде. При этом, сперва Илии пришлось пережить тяжелую минуту.

Оливейра начал бой с тейкдауна, но Илия быстро выбрался из удушающего приема и перехватил инициативу, оказавшись сверху. Затем он избежал попытки самбишена на ногу.

Топурия вернулся в стойку и после нескольких жестких разменов грузин попал мощным правым ударом в голову, отправив бразильца в тяжелый нокаут.

Победа позволила Топурии завоевать титул во втором дивизионе UFC, подтвердив свой статус одного из самых опасных бойцов UFC.

Топурия на данный момент имеет идеальный рекорд из 17 побед без поражений.

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ММА UFC смешанные единоборства Илия Топурия Чарльз Оливейра
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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