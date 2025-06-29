Топурия нокаутировал Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе

Илия Топурия - Чарльз Оливейра. Фото: Reuters

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 317. В главном событии за титул нового чемпиона в легком весе сражались экс-чемпион дивизиона бразилец Чарльз Оливейра и непобедимый дебютант, экс-чемпион полулегкого веса из Грузии Илия Топурия.

Победу в бою одержал Топурия, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Илия Топурия - Чарльз Оливейра. Фото: Reuters

Триумф Топурии в легком весе

Бой завершился молниеносной победой Топурии в первом раунде. При этом, сперва Илии пришлось пережить тяжелую минуту.

Оливейра начал бой с тейкдауна, но Илия быстро выбрался из удушающего приема и перехватил инициативу, оказавшись сверху. Затем он избежал попытки самбишена на ногу.

Топурия вернулся в стойку и после нескольких жестких разменов грузин попал мощным правым ударом в голову, отправив бразильца в тяжелый нокаут.

17 - 0 🌹 pic.twitter.com/G4AJfQ5W4b - Ilia Topuria (@Topuriailia) 29 июня 2025 года

Победа позволила Топурии завоевать титул во втором дивизионе UFC, подтвердив свой статус одного из самых опасных бойцов UFC.

Топурия на данный момент имеет идеальный рекорд из 17 побед без поражений.

Напомним, ранее американский влогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона мира по боксу.

Игрок киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину.

Турецкий "Трабзонспор" получил солидное предложение за Арсения Батагова.

Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм был госпитализирован из-за старой травмы.