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Главная Спорт Дэвида Бекхэма госпитализировали — что с ним произошло

Дэвида Бекхэма госпитализировали — что с ним произошло

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 00:36
Дэвид Бекхэм перенес операцию из-за невыносимой боли
Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Ключові моменти Что произошло с Бекхэмом

Легенда английского футбола и совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм попал в больницу. Госпитализация была вызвана невыносимой болью в запястье.

Об инциденте с Бекхэмом сообщил портал Daily Mail.

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Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Что произошло с Бекхэмом

По информации источника, невыносимая боль в запястье Бекхэма была вызвана травмой, полученной еще в 2003 году во время товарищеского матча сборной Англии против Южной Африки.

Первой о госпитализации сообщила жена Бекхэма Виктория, которая поделилась в Instagram фотографией звездного мужа в больничной койке с рукой в синем бандаже.

"Скорейшего выздоровления, папочка", — написала Виктория.

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

По информации источников, 50-летний Бекхэм перенес операцию из-за винта, который остался в предплечье после операции 22 года назад и не растворился, как планировалось. Боль в последнее время стала невыносимой, что заставило Дэвида обратиться за медицинской помощью.

Травма в 2003 году произошла после неловкого падения в результате столкновения с игроком ЮАР Табангом Молефе. Несмотря на боль, Бекхэм тогда ассистировал Гарету Саутгейту, но был заменен в начале второго тайма.

Отметим, что новая операция прошла успешно, а Виктория поддерживала мужа в больнице. Бекхэм надеется вскоре вернуться к работе со своим клубом.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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