Дэвид Бекхэм перенес операцию из-за невыносимой боли

Дэвида Бекхэма госпитализировали — что с ним произошло
Легенда английского футбола и совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм попал в больницу. Госпитализация была вызвана невыносимой болью в запястье.
Об инциденте с Бекхэмом сообщил портал Daily Mail.
Что произошло с Бекхэмом
По информации источника, невыносимая боль в запястье Бекхэма была вызвана травмой, полученной еще в 2003 году во время товарищеского матча сборной Англии против Южной Африки.
Первой о госпитализации сообщила жена Бекхэма Виктория, которая поделилась в Instagram фотографией звездного мужа в больничной койке с рукой в синем бандаже.
"Скорейшего выздоровления, папочка", — написала Виктория.
По информации источников, 50-летний Бекхэм перенес операцию из-за винта, который остался в предплечье после операции 22 года назад и не растворился, как планировалось. Боль в последнее время стала невыносимой, что заставило Дэвида обратиться за медицинской помощью.
Травма в 2003 году произошла после неловкого падения в результате столкновения с игроком ЮАР Табангом Молефе. Несмотря на боль, Бекхэм тогда ассистировал Гарету Саутгейту, но был заменен в начале второго тайма.
Отметим, что новая операция прошла успешно, а Виктория поддерживала мужа в больнице. Бекхэм надеется вскоре вернуться к работе со своим клубом.
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