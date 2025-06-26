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Главная Спорт Хаби Алонсо объяснил, как при нем будет играть Реал

Хаби Алонсо объяснил, как при нем будет играть Реал

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Дата публикации 26 июня 2025 12:01
Что задумал Хаби Алонсо — стиль нового Реала
Хаби Алонсо и Антонио Рюдигер во время матча. Фото: Reuters/Jim Dedmon
Ключові моменти Что Хаби Алонсо сказал о Родриго

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился своими взглядами на то, каким он видит стиль игры команды в ближайшем сезоне. Специалист делает ставку на командную оборону и активный прессинг с участием всех игроков, включая звезд атаки.

По мнению Алонсо, каждый футболист на поле должен выполнять большой объем работы без мяча, сообщает Diario AS.

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Особое внимание Хаби Алонсо уделяет атакующей четверке — Винисиусу, Беллингему, Вальверде и Мбаппе. Новый тренер убежден: без слаженного давления от всех 11 игроков добиться стабильных побед невозможно. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо во время тренировки. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Алонсо выразил доверие и Джуду Беллингему. Наставник подчеркивает его амбиции, способность контролировать игру и стремление к постоянному развитию. Также высоко оценен новичок Дин Хейсен, в котором видят важную опору обороны на годы вперед.

Что Хаби Алонсо сказал о Родриго

По словам Алонсо, форвард Родриго останется важной частью проекта, несмотря на эпизодическое пребывание на скамейке. Тренер отметил, что бразилец набрал хорошую форму и готов это демонстрировать на поле.

"Он был на скамейке запасных из-за технического решения. Родриго по-прежнему важен, и он нам понадобится на турнире. Он особенный игрок и сыграет ключевую роль", — заявил Хаби Алонсо. 

Напомним, Андрей Ярмоленко остроумно ответил на высказывание нового тренера "Шахтера" о киевском "Динамо". 

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спорт футбол Реал Мадрид тренер Хаби Алонсо
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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