Что задумал Хаби Алонсо — стиль нового Реала

Хаби Алонсо и Антонио Рюдигер во время матча. Фото: Reuters/Jim Dedmon

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился своими взглядами на то, каким он видит стиль игры команды в ближайшем сезоне. Специалист делает ставку на командную оборону и активный прессинг с участием всех игроков, включая звезд атаки.

По мнению Алонсо, каждый футболист на поле должен выполнять большой объем работы без мяча, сообщает Diario AS.

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Хаби Алонсо во время тренировки. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Алонсо выразил доверие и Джуду Беллингему. Наставник подчеркивает его амбиции, способность контролировать игру и стремление к постоянному развитию. Также высоко оценен новичок Дин Хейсен, в котором видят важную опору обороны на годы вперед.

Что Хаби Алонсо сказал о Родриго

По словам Алонсо, форвард Родриго останется важной частью проекта, несмотря на эпизодическое пребывание на скамейке. Тренер отметил, что бразилец набрал хорошую форму и готов это демонстрировать на поле.

"Он был на скамейке запасных из-за технического решения. Родриго по-прежнему важен, и он нам понадобится на турнире. Он особенный игрок и сыграет ключевую роль", — заявил Хаби Алонсо.

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