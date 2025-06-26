Що задумав Хабі Алонсо — стиль нового Реала

Хабі Алонсо та Антоніо Рюдігер під час матчу. Фото: Reuters/Jim Dedmon

Головний тренер мадридського "Реала" Хабі Алонсо поділився своїми поглядами на те, яким він бачить стиль гри команди в найближчому сезоні. Фахівець робить ставку на командну оборону й активний пресинг за участю всіх гравців, включно із зірками атаки.

На думку Алонсо, кожен футболіст на полі повинен виконувати великий обсяг роботи без м'яча, повідомляє Diario AS.

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Особливу увагу Хабі Алонсо приділяє атакувальній четвірці — Вінісіусу, Беллінгему, Вальверде та Мбаппе. Новий тренер переконаний: без злагодженого тиску від усіх 11 гравців домогтися стабільних перемог неможливо.

Хабі Алонсо під час тренування. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Алонсо висловив довіру й Джуду Беллінгему. Наставник підкреслює його амбіції, здатність контролювати гру та прагнення до постійного розвитку. Також високо оцінено новачка Діна Хейсена, в якому бачать важливу опору оборони на роки вперед.

Що Хабі Алонсо сказав про Родріго

За словами Алонсо, форвард Родріго залишиться важливою частиною проєкту, попри епізодичне перебування на лаві. Тренер зазначив, що бразилець набрав хорошу форму і готовий це демонструвати на полі.

"Він був на лавці запасних через технічне рішення. Родріго, як і раніше, важливий, і він нам знадобиться на турнірі. Він особливий гравець та зіграє ключову роль", — заявив Хабі Алонсо.

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