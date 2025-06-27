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Главная Спорт Поворознюк рассказал, почему у Порошенко нет футбольного клуба

Поворознюк рассказал, почему у Порошенко нет футбольного клуба

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 11:51
Поворознюк о Порошенко: почему у политика и предпринимателя нет футбольного клуба
Александр Поворознюк. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Поворознюк открыл тайну о Порошенко

Президент футбольного клуба "Ингулец" и известный украинский аграрий Александр Поворознюк всегда любил делать одиозные футбольные и политические заявления. На этот раз он соединил эти два аспекта своей деятельности и заговорил об экс-президенте Украины Петре Порошенко.

Свой комментарий он высказал во время эфира на YouTube-канале "Украинский подкаст #1".

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Поворознюк открыл тайну о Порошенко

Поворознюк, который является президентом футбольного клуба в поселке Петрово, где построил стадион, рассказал, почему пятый президент Украины Петр Порошенко не владеет футбольным клубом.

По словам Поворознюка, главной причиной является жадность.

"Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба? Он ассоциирует себя как олигарх. Но у него есть одна такая черта — жадность. И эта черта его губила, губит и загубит", — сказал Поворознюк.

Отметим, что Поворознюк не впервые попадает в скандалы из-за своих высказываний.

Ранее Порошенко поддерживал винницкую "Ниву", в которой был почетным президентом, но покинул клуб по пока неизвестным причинам.

Ранее экс-президент "Нивы" Вадим Кудияров резко критиковал Порошенко, обвинив его в невыполненных обещаниях.

Напомним, иностранец пополнит состав киевского "Динамо" в летнее трансферное окно.

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Петр Порошенко футбол политики УПЛ Александр Поворознюк
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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