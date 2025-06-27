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Главная Спорт Как выглядит одна из самых красивых фигуристок Украины — фото

Как выглядит одна из самых красивых фигуристок Украины — фото

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 09:01
Голиченко — красавица-фигуристка, являющаяся надеждой Украины на Олимпиаду-2026
София Голиченко. Фото: instagram.com/sfffvsg
Ключові моменти Самая красивая фигуристка Украины

Одни из самых красивых девушек в украинском спорте есть не только в художественной гимнастике и артистическом плавании. В фигурном катании также есть что показать.

Одной из самых красивых фигуристок в Украине является София Голиченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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София Голиченко
София Голиченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

Самая красивая фигуристка Украины

Украинская 20-летняя талантливая фигуристка является одной из самых ярких представительниц украинского спорта. В паре с Артемом Даренским она покоряет международные соревнования, благодаря своей грации, силе и харизме. Ее выступления завораживают болельщиков по всему миру.

София Голиченко
София Голиченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

София начала кататься с трех лет, а в 2020 году объединилась с Даренским, создав пару, которая получила серебро на юниорском чемпионате мира-2025, бронзу на Golden Spin of Zagreb-2023 и трижды становились чемпионами Украины.

София Голиченко
София Голиченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

У Голиченко элегантная осанка, выразительные движения и чувственное исполнение, которые делают Софию одной из самых красивых фигуристок. Ее стиль — это сочетание классической утонченности и современной энергии, а костюмы всегда подчеркивают ее индивидуальность.

Цель Софии — Олимпиада-2026 в Милане, где они с Артемом стремятся получить медаль для Украины.

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футбол Фигурное катание жены футболистов "Красотка" София Голиченко
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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