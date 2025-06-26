Российский тренер с прошлым в Динамо уехал работать в Турцию

Тренер Сергей Юран. Фото: росСМИ

Российский тренер Сергей Юран близок к подписанию контракта с турецким клубом "Серик Беледиеспор". Специалист уже вылетел в Анталью вместе со своим тренерским штабом, в который вошли четыре помощника.

Все ключевые детали сделки с руководством турецкого коллектива были предварительно согласованы, сообщает Akdenizmanset.

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Ожидается, что официальное оформление сотрудничества состоится в ближайшие дни. Новый этап работы Юрана стартует 1 июля, тренер приступит к обязанностям в Турции. Главной задачей на первый сезон станет сохранение клуба во втором дивизионе чемпионата страны, где команда выступает в роли новичка.

Сергей Юран во время матча. Фото: росСМИ

Юран готовится к серьезному вызову

Переезд в Турцию стал для Юрана шагом в новую футбольную реальность: ему предстоит фактически с нуля строить команду. В будущем, по его словам, он надеется не только удержать "Серик Беледиеспор" на плаву, но и через год побороться за повышение в Суперлигу. Опыт работы за границей Юран считает важной частью своего профессионального роста.

Юран в "Динамо" (Киев)

Интересно, что бывший форвард в свое время выступал за киевское "Динамо" и оставил заметный след в истории украинского клуба. Он присоединился к команде в начале 90-х годов и успел проявить себя как нападающий с ярко выраженными бойцовскими качествами.

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