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Главная Спорт Экс-игрок Динамо прокомментировал решение тренировать в Турции

Экс-игрок Динамо прокомментировал решение тренировать в Турции

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Дата публикации 26 июня 2025 13:01
Российский тренер с прошлым в Динамо уехал работать в Турцию
Тренер Сергей Юран. Фото: росСМИ
Ключові моменти Юран готовится к серьезному вызову Юран в "Динамо" (Киев)

Российский тренер Сергей Юран близок к подписанию контракта с турецким клубом "Серик Беледиеспор". Специалист уже вылетел в Анталью вместе со своим тренерским штабом, в который вошли четыре помощника.

Все ключевые детали сделки с руководством турецкого коллектива были предварительно согласованы, сообщает Akdenizmanset.

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Ожидается, что официальное оформление сотрудничества состоится в ближайшие дни. Новый этап работы Юрана стартует 1 июля, тренер приступит к обязанностям в Турции. Главной задачей на первый сезон станет сохранение клуба во втором дивизионе чемпионата страны, где команда выступает в роли новичка. 

Сергей Юран
Сергей Юран во время матча. Фото: росСМИ

Юран готовится к серьезному вызову

Переезд в Турцию стал для Юрана шагом в новую футбольную реальность: ему предстоит фактически с нуля строить команду. В будущем, по его словам, он надеется не только удержать "Серик Беледиеспор" на плаву, но и через год побороться за повышение в Суперлигу. Опыт работы за границей Юран считает важной частью своего профессионального роста.

Юран в "Динамо" (Киев)

Интересно, что бывший форвард в свое время выступал за киевское "Динамо" и оставил заметный след в истории украинского клуба. Он присоединился к команде в начале 90-х годов и успел проявить себя как нападающий с ярко выраженными бойцовскими качествами. 

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спорт футбол Чемпионат Турции по футболу тренер российские спортсмены
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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