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Головна Спорт Ексгравець Динамо прокоментував рішення тренувати в Туреччині

Ексгравець Динамо прокоментував рішення тренувати в Туреччині

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 13:01
Російський тренер із минулим у Динамо поїхав працювати до Туреччини
Тренер Сергій Юран. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Юран готується до серйозного виклику Юран у "Динамо" (Київ)

Російський тренер Сергій Юран близький до підписання контракту з турецьким клубом "Серік Беледієспор". Фахівець уже вилетів до Анталії разом зі своїм тренерським штабом, до якого увійшли чотири помічники.

Усі ключові деталі угоди з керівництвом турецького колективу були попередньо узгоджені, повідомляє Akdenizmanset.

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Очікується, що офіційне оформлення співпраці відбудеться найближчими днями. Новий етап роботи Юрана стартує 1 липня, тренер розпочне виконання обов'язків у Туреччині. Головним завданням на перший сезон стане збереження клубу в другому дивізіоні чемпіонату країни, де команда виступає в ролі новачка.

Сергей Юран
Сергій Юран під час матчу. Фото: росЗМІ

Юран готується до серйозного виклику

Переїзд до Туреччини став для Юрана кроком у нову футбольну реальність: йому належить фактично з нуля будувати команду. У майбутньому, за його словами, він сподівається не тільки утримати "Серік Беледієспор" на плаву, а й за рік поборотися за підвищення в Суперлігу. Досвід роботи за кордоном Юран вважає важливою частиною свого професійного зростання.

Юран у "Динамо" (Київ)

Цікаво, що колишній форвард свого часу виступав за київське "Динамо" та залишив помітний слід в історії українського клубу. Він приєднався до команди на початку 90-х років та встиг проявити себе як нападник із яскраво вираженими бійцівськими якостями.

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спорт футбол Чемпіонат Туреччини з футболу тренер російські спортсмени
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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