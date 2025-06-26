Російський тренер із минулим у Динамо поїхав працювати до Туреччини

Тренер Сергій Юран. Фото: росЗМІ

Російський тренер Сергій Юран близький до підписання контракту з турецьким клубом "Серік Беледієспор". Фахівець уже вилетів до Анталії разом зі своїм тренерським штабом, до якого увійшли чотири помічники.

Усі ключові деталі угоди з керівництвом турецького колективу були попередньо узгоджені, повідомляє Akdenizmanset.

Реклама

Читайте також:

Очікується, що офіційне оформлення співпраці відбудеться найближчими днями. Новий етап роботи Юрана стартує 1 липня, тренер розпочне виконання обов'язків у Туреччині. Головним завданням на перший сезон стане збереження клубу в другому дивізіоні чемпіонату країни, де команда виступає в ролі новачка.

Сергій Юран під час матчу. Фото: росЗМІ

Юран готується до серйозного виклику

Переїзд до Туреччини став для Юрана кроком у нову футбольну реальність: йому належить фактично з нуля будувати команду. У майбутньому, за його словами, він сподівається не тільки утримати "Серік Беледієспор" на плаву, а й за рік поборотися за підвищення в Суперлігу. Досвід роботи за кордоном Юран вважає важливою частиною свого професійного зростання.

Юран у "Динамо" (Київ)

Цікаво, що колишній форвард свого часу виступав за київське "Динамо" та залишив помітний слід в історії українського клубу. Він приєднався до команди на початку 90-х років та встиг проявити себе як нападник із яскраво вираженими бійцівськими якостями.

Нагадаємо, відомий стадіон та спорткомплекс у Росії постраждали від атаки дронів.

Колишній гравець збірної Португалії Луїш Фігу несподівано назвав Вітінью одним із фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч" 2025 року.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко відреагував на слова наставника "Шахтаря" про столичний клуб.

Військовослужбовці України поділилися думкою про Василя Ломаченка — оцінка поведінки ексчемпіона виявилася суперечливою.