Софія Голіченко — красуня-фгуристка, яка є надією України на Олімпіаду-2026

Софія Голіченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

Одні з найгарніших дівчат в українському спорті є не лише в художній гімнастиці та артистичному плаванні. Фігурне катання також має, що показати.

Однією з найгарніших фігуристок в Україні є Софія Голіченко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Софія Голіченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

Найгарніша фігуристка України

Українська 20-річна талановита фігуристка є однією з найяскравіших представниць українського спорту. У парі з Артемом Даренським вона підкорює міжнародні змагання, завдяки своїй грації, силі та харизмі. Її виступи зачаровують вболівальників по всьому світу.

Софія Голіченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

Софія почала кататися з трьох років, а в 2020 році об’єдналася з Даренським, створивши пару, яка здобула срібло на юніорському чемпіонаті світу-2025, бронзу на Golden Spin of Zagreb-2023 та тричі ставали чемпіонами України.

Софія Голіченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

У Голіченко елегантна постава, виразні рухи та чуттєве виконання, які роблять Софію однією з найгарніших фігуристок. Її стиль — це поєднання класичної витонченості та сучасної енергії, а костюми завжди підкреслюють її індивідуальність.

Мета Софії — Олімпіада-2026 в Мілані, де вони з Артемом прагнуть здобути медаль для України.

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