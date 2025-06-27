Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Як виглядає одна з найгарніших фігуристок України — фото

Як виглядає одна з найгарніших фігуристок України — фото

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:01
Софія Голіченко — красуня-фгуристка, яка є надією України на Олімпіаду-2026
Софія Голіченко. Фото: instagram.com/sfffvsg
Ключові моменти Найгарніша фігуристка України

Одні з найгарніших дівчат в українському спорті є не лише в художній гімнастиці та артистичному плаванні. Фігурне катання також має, що показати.

Однією з найгарніших фігуристок в Україні є Софія Голіченко, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
София Голиченко
Софія Голіченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

Найгарніша фігуристка України

Українська 20-річна талановита фігуристка є однією з найяскравіших представниць українського спорту. У парі з Артемом Даренським вона підкорює міжнародні змагання, завдяки своїй грації, силі та харизмі. Її виступи зачаровують вболівальників по всьому світу.

София Голиченко
Софія Голіченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

Софія почала кататися з трьох років, а в 2020 році об’єдналася з Даренським, створивши пару, яка здобула срібло на юніорському чемпіонаті світу-2025, бронзу на Golden Spin of Zagreb-2023 та тричі ставали чемпіонами України.

София Голиченко
Софія Голіченко. Фото: instagram.com/sfffvsg

У Голіченко елегантна постава, виразні рухи та чуттєве виконання, які роблять Софію однією з найгарніших фігуристок. Її стиль — це поєднання класичної витонченості та сучасної енергії, а костюми завжди підкреслюють її індивідуальність.

Мета Софії — Олімпіада-2026 в Мілані, де вони з Артемом прагнуть здобути медаль для України.

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається купити чергового легіонера.

Київське "Динамо" планувало, оформити трансфер одного з кращих захисників минулого сезону.

Ексфорвард "Динамо" працюватиме головним тренером в чемпіонаті Туреччини.

Ліонель Мессі може перейти в чемпіонат, де виступає Кріштіану Роналду.

футбол Фігурне катання дружини футболістів "Красуня" Софія Голіченко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації