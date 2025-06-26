Як виглядає найкрасивіша футболістка світу з майже 17 млн підписників

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

За збірну Швейцарії з жіночого футболу грає 26-річна футболістка Аліша Леманн. Цю дівчину вважають однією з найбільш привабливих футболісток в світі.

Дівчина, крім футбольного таланту, має неабияку харизму та красу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Леманн активно веде соціальні мережі й в Instagram у неї майже 17 млн фоловерів, що робить її найпопулярнішою футболісткою в світі.

Футбольна кар’єра Леманн

Уроженка Тегертші, Швейцарія, У 9 років почала грати за дитячий ФК "Конолфінген", а в 17 дебютувала за "Янг Бойз", де була однією з найкращих бомбардирок.

У 2018 році дівчина підписала контракт із "Вест Гемом", з яким дійшла до фіналу Жіночого кубка Англії-2019.

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

"Молотобойці" віддавали Леманн в оренду у "Евертон", але у 2021 році перейшла до "Астон Вілли", де провела 54 матчі.

У 2024 році приєдналася до "Ювентуса", вигравши з ними Серію А. Однак, лідером команди вона не стала.

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

За збірну Швейцарії дебютувала в 2017 році, брала участь у жіночому чемпіонаті світу.

Цікаво, що жіноча збірна Швейцарії з футболу кілька днів тому програла чоловічій команді "Люцерна" U-15 з рахунком 1:7.

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

Зовнішність і стиль

Алішу називають "найкрасивішою футболісткою світу", але це дуже голосно сказано. Вона більш заслуговує на статус "однієї із найкрасивіших". Дівчина має біляве волосся, гарні очі та атлетичну статуру.

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

Вона носить макіяж на полі, що надає їй більше впевненості. Співпрацює з Adidas, EA Sports, Tezenis Underwear. Часто може виступати моделлю для брендів.

Леманн — найвпливовіша футболістка в Instagram, де заробляє на рекламі більше ніж в "Ювентусі".

Аліша Леманн. Фото: instagram.com/alisha_lehmann5

Цікаво, що дівчина є лесбійкою та постійно бореться за рівність жінок та чоловіків у футболі.

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